Adriana Volpe, il marito la mette in guardia: "Vedere certe immagini non è piacevole"

L'entrata nella casa del Grande Fratello Vip ha permesso ad Adriana Volpe di farsi conoscere anche nel suo aspetto più ironico, ma alcuni atteggiamenti sono stati interpretati male dal marito Roberto Parli.

Sposata e madre di una bambina, Gisele, la Volpe sta cercando il suo riscatto con il reality show dopo l’esclusione dalla Rai. Eppure, nonostante abbia sempre ammesso di aver giocato e di essersi divertita con i compagni della Casa, qualche atteggiamento non è andato giù al marito. Intervistato dal settimanale Chi, Parli ha ammesso di essere rimasto disturbato da alcuni comportamenti della moglie che hanno dato adito al gossip.

Prima il bacio scherzoso con Pago, poi il flirt con Andrea Denver e, infine, la presunta liaison – poi smentita categoricamente da Adriana – con Antonio Zequila, hanno fatto un po’ storcere il muso a Roberto che, ad Alfonso Signorin, ha affidato il suo sfogo. “ Il gossip (mi ha dato fastidio, ndr). Lei sa come funziona ed era stata la prima a dirmi che avrebbe evitato comportamenti ambigui e a raccomandarsi con me – ha detto Parli - , invece ogni settimana parlano di un nuovo flirt e non è carino, anche perché c’è di mezzo una bambina piccola e basta un solo compagno di classe che le dice ‘tua mamma ha baciato un altro’ a farla star male ”.

Smentendo l’ipotesi di una eccessiva gelosia, il marito di Adriana Volpe ha spiegato che, da uomo innamorato, non riesce a digerire facilmente certe immagini e situazioni. “Non sono geloso, sono 14 anni che viviamo distanti e non ci chiediamo neanche con chi usciamo a cena – ha precisato lui - . Ma sono un marito innamorato e vedere certe immagini non è piacevole. Non sono arrabbiato con lei, ma il mio sentimento va rispettato ”.

Le immagini cui si riferisce sono, probabilmente, quelle in cui Adriana Volpe appare molto vicina ad Andrea Denver che, in diretta su Canale 5, non ha esitato ad ammettere di provare una certa attrazione nei confronti della donna. Del modello, però, Roberto Parli sembra non curarsi particolarmente. “[...] Adriana è grande abbastanza, è lei che deve ricordarsi di avere un marito e una figlia – ha tuonato l’uomo - . Forse dentro la percezione di ciò che vediamo fuori è diversa, ma è per questo che le ho scritto, per proteggere lei e la nostra famiglia dai giudizi altrui ”.