Gf Vip, tra Andrea Denver e Adriana Volpe intesa bollente. Lui: "La mia donna ideale. Fisico pazzesco..."

Andrea Denver è incantato dalla bellezza di Adriana Volpe nella casa del Grande Fratello Vip. Nel corso dell'ultima puntata, caduta proprio nel giorno di San Valentino, il modello americano ha ammesso di essere attratto e di ammirare la conduttrice Rai. L'edizione numero 4 del Grande Fratello Vip sta sorprendendo per i grandi colpi di scena e le peripezie dei personaggi vip conviventi nella Casa super scrutata dagli obiettivi dell'eminente Grande Fratello. Negli ultimi giorni spuntano come funghi flirt ed effusioni calienti tra alcuni inqulini famosi. L'occhio invadente del Gf non ha potuto non notare un'intesa sospetta tra Andrea Denver e Adriana Volpe, protagonisti di un duetto danzante davvero erotico e piccante.

Dopo l'uscita di Rita Rustic dal gioco del reality show decretata dal voto del pubblico, Andrea Denver pareva aver subito un certo crollo emotivo. Ma adesso si è rinvigorito grazie alla vicinanza di un'altra compagnia femminile. La vip avvicinatasi nelle maglie avvolgenti del magnetico modello è Adriana Volpe, e tra i due è nato un feeling perfetto scandito tra passi di danza e corpi scolpiti. Andrea e Adriana nelle ultime ore, infatti, trascorrono molto tempo a stretto contatto, soprattutto, da quando hanno sostenuto la prova di danza assegnata per decisione suprema del Grande Fratello. I due, impegnati nella preparazione della coreografia del ballo, hanno vissuto delle emozioni intense mentre ripassavano i passi di danza in un duetto strepitoso denso di attrazione fisica.

Attrazione a ritmo di danza

Tra Andrea Denver e l'ex conduttrice dei Fatti Vostri è scattata una sintonia perfetta. Il bel modello e la bionda gieffina vip, immersi nella sfida della settimana prevista dal gioco, prova e riprova, tra corpi che si strusciavano e pose provocanti, ecco che è affiorato un gioco di seduzione pericoloso. Pare che i due sia siano lasciati andare al flusso estasiante delle danza sino a a scambiasi un bacio appassionato. Allo sguardo onnisciente del Grande Fratello non è sfuggito il tete à tete alquanto intimo della coppia di ballerini provetti e ha chiesto ai due inquilini di fornire le proprie giustificazioni in merito.

Il bel modello d'oltreoceno nel segreto del confessionale ha esternato senza remore le sue impressioni sulla sua compagna di avventura, facendo una rivelazione ardita: " Mi è capitata una partner molto gradita. Ci ho messo del mio meglio. Trovo che Adriana sia una donna bellissima". Durane le prove del ballo, Denver ha potuto ammirare a distanza più che ravvicinata la figura snella e attraente della Volpe, apprezzandone appieno la sua carica seducente. "Il suo fisico è il fisico che piace a me nelle donne...Nonostante la differenza di età, è la mia donna ideale…", ha confesssato Andrea Denver, invaghito dall'appeal della longilinea show girl.

Gli apprezzamenti lusinghieri del neo gieffino hanno colpito nel segno, scatenando in Adriana Volpe una reazione di apertura e disponibilità verso il modello americano: "Lui è un bellissimo ragazzo, basta così com’è. Basta che si mette a torso nudo e già ha raggiunto l’obiettivo. In questo ballo c'è una sorta di corteggiamento, lui rappresenta il principe azzurro che tutte sognano". Insomma, la conduttrice è stata ben contenta di condividere questa prova di ballo settimanale, assegnata dagli autori del reality, con Andrea Denver. E poi che dire della prova Kiss Me, quando Andrea si è precipitato a baciare la Volpe con un impeto che ha sollevato dubbi.