A rischio l'esibizione della Mussolini: cosa succede a Tale e Quale Show

Alessandra Mussolini a Tale e Quale Show pare essere diventata un caso. La Mussolini, in gara nel programma di Carlo Conti e attualmente posizionata all'ottavo posto in classifica generale, si starebbe rifiutando di interpetare sua zia, Sophia Loren. Alla fine della puntata di venerdì, in cui l'ex parlamentare ha interpetato Milva classificandosi penultima, come di consueto sono stati annunciati gli abbinamenti che saranno sul palco per la diretta della prossima settimana. Da quanto scrive oggi Davide Maggio sul suo blog di gossip, la Mussolini avrebbe iniziato a dimostrare malcontento già nei momenti immediatamente successivi l'annuncio della sua prossima esibizione. Nella mattinata di oggi, poi l'evoluzione della storia. A poche ore dall'arrivo della Mussolini negli studi della Rai sarebbe iniziato a montare un "caso" che dalle sale prove si è velocemente spostato su web e social network.

Dopo la diretta del venerdì sera i protagonisti in gara a Tale e Quale Show godono di due giorni di riposo, per poi tornare il lunedì mattina presso gli studi della Rai intitolati a Fabrizio Frizzi, dove iniziano a svolgere le prove per trucco, costumi e le prime lezioni con i maestri di canto. Durante le prove di questa mattina, Alessandra Mussolini avrebbe interrotto la sua sessione di trucco lasciando gli studi di Via Nomentana in anticipo sui tempo previsti.

A confermare quanto starebbe accadendo, il profilo Instagram ufficiale dell'agente della Mussolini, Nando Moscariello. Si legge infatti da una storia proprio dell'agente di Alessandra Mussolini: "Questa settimana è a rischio Tale e Quale Show la performance della mia assistita Alessandra Mussolini nei panni di Sophia Loren". A meritare ancora più attenzione è il profilo Instagram di Alessandra Mussolini, che a togliere ogni possibile dubbio sulla veridicità dei fatti ha ripostato la storia del suo agente. Sembra proprio essere vero, dunque, che la sua esibizione di venerdì sera può saltare.

Sembra molto strano pensare che la redazione del programma possa aver teso un tranello alla Mussolini assegnandole l'imitazione dell'amata zia senza aver pensato alla possibilità che la cosa le fosse sgradita. Probabilmente durante colloqui e provini questa eventualità era stata sondata; inoltre già due anni fa Alessandra Mussolini aveva interpetato Sophia Loren portando sul piccolo schermo, nel salotto di Barbara D'Urso, una scena tratta dal film "Pane, Amore e...", precisamente interpretando il brano "Mambo Italiano".

Sembrerebbe più verosimile immaginare che ci sia stato qualche malinteso in sala trucco, dove l'artista avrebbe interrotto le prove guadagnando l'uscita anticipatamente. Anche l'orario in cui l'agente della Mussolini ha postato la storia in cui annuncia l'ipotetico forfait sarebbe compatibile con l'orario cui gli artisti solitamente sono in sala trucco il lunedì mattina. Dunque sarà stato un "incidente" con il trucco a far pensare alla Mussolini di abbandonare il progetto di portare sul palco Sophia Loren?

Sembra non ci sia pace per questa partecipazione a Tale e Quale Show di Alessandra Mussolini, già al centro delle polemiche sui social dopo la sua imitazione di Lady Gaga durante la puntata del 14 ottobre scorso. In un eccesso di "politicamente corretto", infatti, gli utenti della rete hanno condannato la risposta che la Mussolini ha dato a Loretta Goggi: "Non mangio", ha risposto l'ex parlamentare al giudice di Tale e Quale che le chiedeva quale fosse il segreto dalla sua forma impeccabile. Soprattutto su Twitter si sono scatenati i commenti, alcuni anche invocando una reazione da parte del conduttore del programma per stigmatizzare un messaggio sbagliato veicolato nei confronti di telespettatori all'ascolto.

Sul caso l'entourage di Carlo Conti non lascia trapelare nulla e per ora non si conoscono dettagli ulteriori riguardo quanto potrebbe accadere venerdì. Secondo il calendario delle prove nelle giornate di martedì e mercoledì si dovrebbero definire i dettagli in sala con gli insegnanti di canto per poi passare alle prove costumi. L'equivoco si risolverà, dunque, o anche domani la Mussolini diserterà le prove?