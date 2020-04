"Fai vedere le chiappe?" E Volo si cala i pantaloni

Siparietto piccante quello andato in scena tra Alessia Marcuzzi e Fabio Volo durante la loro diretta social di ieri, che si è svolta tra i due volti noti del piccolo schermo. Dopo aver chiesto alla presentatrice di mettersi nuda, Volo ha mostrato il suo lato b in diretta, suscitando la reazione stupita della Marcuzzi.

Ai tempi della quarantena spettacolo e intrattenimento hanno trovato un nuovo canale oltre alla televisione, il web. Alessia Marcuzzi è stata ospite, insieme ad altri volti noti della tv, della prima puntata del nuovo show social di Fabio Volo, " The orchite show ". Un format inedito trasmesso sulla Instagram Tv, la piattaforma video parallela del popolare social dedicato alle foto, che proseguirà fino alla fine dell'isolamento sociale. Tra aneddoti e battute, non sono mancati i momenti imbarazzanti. Tutta colpa di un vecchio scherzo orchestrato da Volo nella trasmissione "ParaCult" - in onda anni fa su Rai Tre - dove si mostrò completamente nudo alla Marcuzzi. Oggi, a distanza di molti anni, lo speaker bresciano ha offerto l’occasione ad Alessia di vendicarsi: " Ti volevo dare la possibilità di vendicarti, così adesso se ti metti nuda io non mi offendo e siamo pari ".