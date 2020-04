All’asta una delle ultime lettere di Lady Diana firmata da William e Harry

Sappiamo molto bene che il mito di Lady Diana è immortale. Il tempo non ha di certo appannato il suo lascito, anzi dal 1997 ad oggi, la sua figura è rimata come cristallizzata in un limbo dove brilla ogni giorni di più. La ex moglie del Principe Carlo, morta a Parigi in un tragico incidente, vive attraverso il Principe Harry e William, i quali nonostante i dissidi, cercano di portare avanti le idee di una donna anti-conformista e vittima di un destino atroce. Molti suoi abiti sono diventati dei veri e proci cimeli, ma non solo quelli. Perché secondo alcune notizie che sono trapelate da fonti sicure di Palazzo, pare che sia stata ritrovata una lettera (molto rara) scritta da Lady Diana e firmata persino dai due principi, quando erano ancora bambini. E neanche a dirlo la memorabilia è finita all’asta a un prezzo esorbitante ma che fa gola a tutti.

La lettera sarebbe stata scritta il 2 giugno del 1989. Lady Diana aveva inviato al Sergente Plumb di Scotland Yard qualche riga di ringraziamento per aver preso parte dei festeggiamenti del settimo compleanno del piccolo William. La lettera è stata scritta su carta intestata, acquisendo un valore maggiore. "Caro sergente Plumb, so che è in questo periodo è molto impegnato – esordisce la principessa -. Quindi il solo fatto che sia riuscito a venire insieme alla sua squadra di motociclisti per le celebrazioni del compleanno di William, per me significa molto – continua -. Con questa lettera le voglio inviare il più caldo dei ringraziamenti. Sinceramente vostri Diana, William ed Harry".

Scritta in corsivo e con un tratto preciso e puntuale, la lettera solo di recente è saltata da alcuni archivi di corte, dopo un’attenta ricerca portata avanti da Robin Gray. È l’amministratore delegato della The William George Auction House, il quale avrebbe messo il cimelio all’asta. La cifra di partenza sfiora i 7500 sterline, per un pari di 8600 euro. Ancora non è stata venduta, almeno fino ad ora, ma la lettera fa gola ai collezionisti dato che sarebbe una delle ultime lettere scritte da Lady Diana in persona. Non è di certo il primo cimelio della principessa a finire all’asta. Nel corso degli anni, ad esempio, il vestito nero che ha indossato durante il ballo scatenato con John Travolta, è stato venduto a un privato per una cifra fuori portata.