"Non so più come fare con voi...": la furia della De Filippi ad Amici

A pochi giorni dal Serale, sugli allievi di Amici si abbatte una brutta tegola. Le ripetute violazioni del regolamento interno, che disciplina la vita degli studenti in casetta, hanno portato a un pesante provvedimento disciplinare, che potrebbe pregiudicare le esibizioni nella diretta di sabato sera.

Agli allievi della scuola di Amici è stato infatti vietato l'uso di internet sia su pc sia su cellulare. I ragazzi non potranno vedere video per provare le esibizioni, ne tanto meno ascoltare le basi musicali per preparare le canzoni. La dura presa di posizione della produzione è scaturita dall'ennesima violazione delle regole, che imponevano agli studenti di collegarsi sul web solo per motivi di studio e per visitare i propri canali social soltanto in orari prestabiliti.

Un richiamo era già stato fatto pochi giorni fa per un comportamento inadeguato di Nunzio. Ma con l'uso improprio dei social e del pc portato avanti da Alex e Sissi, la produzione ha deciso di sanzionare tutti gli allievi. A comunicare il provvedimento è stata Maria De Filippi, che ha ripreso l'atteggiamento tenuto nella scuola dai talenti: " Non sappiamo più come cavarcela con voi. Nessuno di noi vuol fare l'ispettore vostro. Cercate anche voi di venirci incontro responsabilizzandovi su quelle che sono le regole che vi danno. Vi è stata data l'opportunità di andare sui social e seguire i vostri profili, mi sembra che vi vengono incontro in ogni situazione ".

I ragazzi hanno ascoltato il monito della conduttrice davanti a uno schermo, sul quale sono passate le immagini di Sissi e Alex che violavano il regolamento, chattando con persone esterne alla scuola, guardando le puntate del daytime e comunicando sui social in orari non consentiti. Il tutto provando ad eludere le telecamere per non farsi scoprire. La produzione è così intervenuta con una punizione drastica: internet vietato a tutti. Il provvedimento ha scosso non poco gli studenti che, non appena il collegamento con Maria si è interrotto, si sono accusati a vicenda. " Tu facevi la morale a noi per un video su youtube e poi... che faccia tosta ", è sbottato il ballerino Leonardo.

In poco tempo nella casa, dove alloggiano gli allievi, è scoppiato il panico. La preoccupazione di cantanti e ballerini è andata subito sulla preparazione delle prove del Serale. Senza video e basi da poter visionare e sulle quali provare passi e barre, gli ultimi giorni di prove potrebbe essere decisamente complicati per tutti.