Ma Harry e Meghan sono davvero senza soldi? Le cifre da capogiro

L’intervista di Harry e Meghan ha scatenato un tornado di polemiche in cui si è gettata pure una parte del mondo politico inglese. Le accuse di razzismo sono l’occhio del ciclone in cui la royal family si è ritrovata nel giro di una notte e che minacciano la stabilità della monarchia. Perfino il principe William, di solito molto riservato, è sceso in campo per difendere i Windsor. Nessuno si aspettava il voltafaccia del principe Harry e molti esperti concordano sul fatto che l’intervista, oltre a essere stata una mossa sbagliata, sarebbe servita solo a gonfiare l’ego di Meghan Markle, tutt’altro che una povera vittima di un covo di serpi regali. Anche la duchessa, infatti, celerebbe degli scheletri nell’armadio.

Il principe furioso, ovvero William all’attacco di Fort Sussex

Se il principe William, durante un’amena visita in una scuola di East London, si è scomodato a dire che “la royal family non è affatto razzista” , vuol dire che per Harry le cose si sono messe male. Molto. E che William è arrabbiato. Furioso. Nessuno vorrebbe essere nei panni dei Sussex, ora. Meglio che si rintanino a Montecito, nel loro Fort Sussex. Il duca di Cambridge ha fatto al fratello una velata minaccia, avvertendolo che lo chiamerà presto. Per la serie: “Esigo una spiegazione, che ti è saltato in mente?”. La sopravvivenza della Corona ruota attorno a due filosofie di vita: “never complain, never explain” , motto che tutti conosciamo e “no comment” . Con l’intervista a Oprah il principe Harry ha violato anche quest’ultimo principio (un record). E la Regina, tirata per la borsetta da mezzo mondo, è stata costretta a rispondere, seppur a modo suo, centellinando le parole e chiarendo che i panni sporchi si lavano in casa. Concetto che William intende applicare chiamando il fratello. Harry, sai che esiste un progetto per la colonizzazione umana di Marte?

Facciamo i conti in tasca a Harry e Meghan

Nell’intervista con Oprah Harry e Meghan lamentano il taglio dei fondi elargiti dalla royal family. Devono preoccuparsi? Rischiano la fame e il freddo? Secondo Forbes non proprio. Il patrimonio netto dei Sussex non è lontanamente paragonabile a quello della regina Elisabetta, che può contare su 500 milioni di euro (e non ci voleva Forbes per immaginarlo). Harry e Meghan, invece, devono accontentarsi di 5 milioni di dollari, cioè un milione e mezzo in meno rispetto a quanto hanno speso soltanto nel 2018. Forbes ha sommato i 10 milioni di sterline che Harry ha ereditato da Lady Diana, con i due milioni di dollari guadagnati a Hollywood da Meghan. A questi togliamo i 3 milioni di sterline di soldi pubblici per il restauro di Frogmore Cottage, restituiti al Sovereign Grant. Poi l’acquisto della villa di Montecito, cioè 14,7 milioni di dollari, di cui 5 d'anticipo pagati da Carlo e il resto attraverso il mutuo e otteniamo circa 5 milioni di dollari. Forbes, però, calcola che nei prossimi anni i loro guadagni potrebbero arrivare a 18 milioni di dollari, grazie ai contratti con Netflix e Spotify. Harry e Meghan non moriranno d’inedia.

Quella volta che Meghan divenne livida di rabbia