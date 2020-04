L'indiscrezione: "Harry e William stanno ricucendo il loro rapporto"

È un dato di fatto: i rapporti tra il Principe William e il Principe Harry sono del tutto irrecuperabili. Fin da quando Meghan Markle è entrata a corte, i due fratelli sono stati protagonisti di diversi scontri verbali che hanno messo in seria discussione la loro unione. Ora la Megxit, e come riportano le fonti di Palazzo, avrebbe acuito ancora di più i problemi tra di loro. Però sulla questione cerca di far chiarezza il tabloid americano di Us Weekly, il quale intercettando una fonte (anonima) di palazzo ma molto vicina a William ed a Harry, rivela dettagli sul conflittuale rapporto tra i due fratelli reali. Si afferma che, molto probabilmente, il coronavirus pare sia stata una “scusa” per dare agio ai duchi di deporre l’ascia di guerra e tornare ad avere un rapporto civile, più o meno.

Da collante? È stata proprio la malattia del Principe Carlo. Il principe William avrebbe fatto lui la prima mossa, aggiornando il fratello in merito alla salute del padre, e questo primo passo avrebbe portato a uno scambio continuo di telefonate e di messaggi. "William e Harry a piccoli passi stanno ricostruendo il loro rapporto – afferma la fonte -. Non è facile, ma entrambi sono intenzionati a voltare pagina". Il più restio però tra i due è proprio William, perché ancora non riuscirebbe a digerire alcuni comportamenti del fratello. "È molto ferito – aggiunge-. Non sopporta il fatto che Harry sia andato via da Londra nel momento meno opportuno. Ha lasciato da sola la famiglia in piena emergenza da Covid-19". Ma non è finita qui. Il Principe William è consapevole del fatto che anche lui ha commesso diversi errori, "afferma però che non riesce a comprendere il carattere del fratello".

Le fonti rivelano che l’ex duca pare che sia stato in pena per le sorti del padre. Non sarebbe tornato a Londra per evitare ulteriori contagi e salvare la vita della sua stessa famiglia. "William è consapevole che Harry vive con a Los Angeles con Meghan e con Archie, ma sa perfettamente che il fratello è infelice, è isolato ed è in mezzo al nulla. Vorrebbe trovare un modo per mettere ogni cosa al suo posto". La causa di ogni male sarebbe sempre e comunque la ex duchessa del Sussex. Altre fonti però riportano del fatto che Harry pare che non riesca più a tollerare tutto questo, e pare che abbia tutte le intenzioni di trovare una soluzione.