Andrea Dal Corso: "Voglio sposare Teresa. Voglio un figlio da lei"

La quarantena ha avuto un effetto positivo sul rapporto tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella. La coppia, dopo due mesi di isolamento e di convivenza inattesa, oggi progetta di convolare a nozze e di mettere su famiglia con un bambino. Lo ha confessato l'influencer milanese in un'intervista intima rilasciata al periodico "Mio".

La coppia, nata negli studi di Uomini e Donne, sta per festeggiare un anno di fidanzamento dopo la turbolenta "scelta" di un anno fa negli studi televisivi di Maria De Filippi. E mai come oggi è pronta a impegnarsi seriamente in questa storia nata sotto i riflettori. È Andrea Dal Corso a parlare apertamente dei loro progetti di vita insieme, intervistato dalla rivista "Mio": " Un figlio e il matrimonio sono nei nostri piani, sì. Quando due persone sono innamorate e hanno intensione di stare insieme seriamente, il matrimonio e un figlio sono il coronamento di un sogno. Qualcosa che porta il rapporto a un livello superiore ".

Un desiderio maturato anche grazie alla convivenza forzata che Andrea e Teresa si sono trovati ad affrontare per colpa del lockdown. " Ero andato a trovare Terry a Roma poco prima della chiusura (lui vive a Milano, lei a Roma dove lavora in radio, ndr) e ora mi ritrovo qui con pochissimi vestiti. - Ha scherzato Dal Corso - Questa convivenza ci ha aiutato a conoscerci di più, scoprire le esigenze dell'altro e costruire un rapporto completo ".