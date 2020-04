Andreas Muller fa gli auguri al fratello disabile: "Spero di essere il tuo faro"

L'emergenza coronavirus sta mettendo a dura prova le relazioni interpersonali tra la gente, oltre che i sistemi sanitari e le singole economie dei Paesi colpiti dal patogeno. Ma, riattivatosi sul suo profilo Instagram, il ballerino Andreas Muller ha destinato un post di auguri di buon compleanno al fratello disabile - colpito da meningite quando era bambino- che ora vive lontano da lui in ottemperanza alle disposizioni governative antivirus.

“Capitolo 4. ‘Luce’. Lo volevo caricare proprio oggi: 20 Aprile, il compleanno di mio fratello Daniel. Queste parole sono per lui- si legge nella descrizione del suo video dedicato all'amato membro della sua famiglia-. Questo momento era per lui. Questa luce è per lui. Tanti auguri fratellone, spero di poter essere sempre il tuo faro”.

E anche tra le Instagram story non sono mancate parole d'affetto e un messaggio di auguri per il fratello disabile da parte di Muller. "Auguri al mio orso -ha riportato non nascondendo di sentire la mancanza del festeggiato nella sua quotidianità, ormai rivoluzionata dagli effetti della pandemia-. Mi manchi tanto, ma grazie a questa situazione saremo ancora più forti, felici di rivederci e di abbracciarci. Ti voglio bene, sei la mia vita. La verità è che tu fai stare bene tutti noi”.

Gli ultimi post del vincitore della sedicesima edizione di Amici (Amici 2017, ndr) sono diventati virali in poco tempo, sui social. Il ballerino italo-tedesco nato a Singen, in Germania, da padre tedesco e madre calabrese, vanta un grande seguito sui social, in particolare su Instagram dove è sostenuto da oltre 1 milione di seguaci.

Nelle ultime ore, Muller è al centro dell'attenzione mediatica soprattutto per alcune anticipazioni tv che lo vedono tra i potenziali concorrenti della nuova versione di Amici in arrivo. Il cui inizio è previsto per il prossimo mese di maggio su Canale 5. In un'intervista concessa di recente a Rtl 102. 5, la conduttrice Maria De Filippi ha parlato della programmazione dell'atteso spin-off del suo talent-show - Amici all stars- tra i cui protagonisti figurerebbero anche delle vecchie glorie di Amici. “Con questo coronavirus, se anche ci sarà, non sarà Amici All Stars che ci saremmo aspettati e che avremmo voluto fare", ha riportato nell'intervista. Inoltre, stando sempre a quanto da lei affermato in radio, la partenza del suo nuovo show non avverrà "prima di metà maggio". "Faremo qualcosa che pensi anche a questa emergenza Coronavirus”, ha concluso.