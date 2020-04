Maria De Filippi annuncia Amici All Stars: "Non sarà come avremmo voluto"

Lo scorso venerdì 3 aprile, in prima serata su Canale 5, era stata trasmessa la finale di Amici di Maria De Filippi. E l'appuntamento tv in questione della 19° edizione del noto talent aveva riservato ai telespettatori avvincenti sfide a colpi di passi di danza e note per i finalisti. Classificatisi nel seguente ordine di arrivo: al quarto posto era giunto il ballerino ucraino Nicolai Gorodiskii, al terzo posto la cantante salernitana Giulia Molino, al secondo posto il ballerino cubano nonché vincitore della categoria danza di Amici 2020, Javier Rojas, e al primo posto la trionfatrice del talent e cantante italo-brasiliana Gaia Gozzi.

E terminato il diciannovesimo serale di Amici 2020, segnato dall'assenza del pubblico in studio - in ottemperanza alle disposizioni governative stabilite per prevenire la diffusione del coronavirus in Italia- la conduttrice Mediaset non ha intenzione di concedersi una pausa dalla tv. O almeno questo è quanto è emerso da un suo nuovo intervento radiofonico. Che ha registrato in collegamento con alcuni radioascoltatori su Rtl 102.5. Incalzata dalle domande sul futuro della sua carriera, nel corso della trasmissione Miseria e nobiltà la De Filippi ha dichiarato che è in arrivo nel palinsesto di Canale 5 la prima edizione di un nuovo spin-off del suo celebre talent.

“Con questo coronavirus, se anche ci sarà, non sarà Amici All Stars che ci saremmo aspettati e che avremmo voluto fare” , ha riportato nell'intervista. Stando a quanto da lei affermato in radio, la partenza del suo nuovo show non avverrà "prima di metà maggio”. “Faremo qualcosa che pensi anche a questa emergenza Coronavirus” , ha aggiunto.

E parlando della sua esperienza televisiva ha dichiarato: "La televisione è una cosa che si impara facendola. Sono fortunata. Faccio un lavoro che mi piace. La fortuna è aver creato una trasmissione dove vengono i talenti".

La scelta della vincitrice di Amici di Maria De Filippi 2020

In un'intervista concessa a Chi magazine la vincitrice di Amici 2020, Gaia Gozzi, ha svelato la sua scelta maturata circa la destinazione della somma di denaro ottenuta alla fine del percorso di studi intrapreso nella celebre scuola. Quella di scendere in campo nella lotta contro il coronavirus, in aiuto della Protezione civile.

"Il montepremi vinto? Ne darò una parte alla Protezione civile. Questa la prima cosa da fare", ha fatto infatti sapere incalzata dalle domande del giornale diretto da Alfonso Signorini. E, parlando del suo montepremi, ha proseguito: "Una parte alla mia famiglia. Perché possano essere sereni e il resto alla mia musica".