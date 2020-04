Per Angelina Jolie l’educazione scolastica è importante anche ai tempi del coronavirus

Tutti stanno affrontando come meglio credono l’emergenza da coronavirus. Una nuova realtà a cui è ancora difficile adattarsi. Certo è che se al momento queste sono le misure per contenere il virus, non resta che sopravvivere al distanziamento sociale. Molte le attività chiuse, comprese scuole e università, e lo sa bene anche una star del cinema come Angelina Jolie che, di recente, si è trovata a vivere di nuovo sotto lo stesso tetto con tutta la sua numerosa famosa. In una recente intervista che è stata riportata dal Daily Mail, l’attrice ed ex moglie di Brad Pitt, non solo riflette su quanto sia importante mettere in sicurezza i più piccoli e proteggerli dal contagio, ma aggiunge che impedire loro di studiare e di non avere contatti sociali per un lungo tempo è molto dannoso. Le dichiarazioni fanno riferimento soprattutto alla situazione che il giovane Maddox sta vivendo, dato che è tornato in America allo scoppio della pandemia in Corea, paese in cui stava studiando.

"Lui è davvero felice del corso di studi che ha intrapreso – esordisce la Jolie-. Sente già la mancanza della sua vita a Seul, per questo appena sarà possibile tornerà all’università. Ora sta sfruttando il tempo libero per imparare il russo e affinare il coreano – aggiunge -. Ho paura di questa pandemia, e sono convinta che ci saranno diverse ripercussioni nel momento in cui sarà tutto finito. La Corea però sta agendo bene. Ha un’economia molto moderna".

Ammette che le misure di restrizioni sono giuste ma a lungo andare potranno influire sulla psiche dei più giovani. "Essere tagliati fuori dalla scuola e dalla comunità di amici è difficile per tutti. Mio figlio è fortunato, ma altri non solo sono – continua Angelina Jolie -. Altri se vengono esclusi dal mondo della scuola rischiano di non tornare più a studiare e di non avere interazione con gli altri, perché magari trovano un lavoro o sono costretti ad aiutare la propria famiglia". Per questo l’attrice da fervente donna filantropa ammette che in tempi come questi l’istruzione è un valido aiuto per dare, anche ai bisognosi, un’opportunità per essere padroni della propria vita. "C’è bisogno di aiutare questa fascia di popolazione, così che tutti i ragazzi potranno continuare a studiare. Per questo sto collaborando con l’UNESCO affinchè accada – aggiunge-. Ora c’è l’importanza di una cooperazione a livello globale anche durante questa emergenza". Chissà se l’appello di Angelina Jolie verrà ascoltato.