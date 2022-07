"Ecco Antonella Clerici", ma è Licia Colò: la gaffe di Parenzo

Antonella Clerici su La7: a un primo e distratto ascolto, l'annuncio poteva suonare come un colpaccio televisivo della rete terzopolista. Un mossa a sorpresa compiuta nottetempo dall'editore Urbano Cairo. Invece no, era solo una gaffe fatta e finita. Protagonista della svista tv, il conduttore David Parenzo, che ieri sera - al termine dell'abituale puntata del talk show In Onda - è riuscito nella mirabolante impresa di confondere Licia Colò, volto di La7, con la popolare presentatrice di Rai1.

Parenzo si stava avviando alle battute finali della trasmissione da lui condotta assieme a Concita De Gregorio e, come spesso accade, sui titoli di coda stava annunciando il successivo programma previsto in palinsesto. Proprio in quel momento, forse incappando in un lapsus, il giornalista ha fatto scattare la gaffe. " Dopo di noi, ne abbiamo bisogno, c’è 'Eden – Il Paradiso Terrestre' con la... Antonella Clerici ", ha affermato David, lasciandosi andare a un sorriso conclusivo per la verità poco convinto. E in effetti qualcosa che non tornava del tutto c'era: il suddetto programma, infatti, è condotto non da " Antonellina " (come la chiamano gli affezionati spettatori di Rai1) ma da Licia Colò.

.@DAVIDPARENZO "Eden con... Antonella Clerici"



Da "In onda" del 29 luglio 2022 su La7. pic.twitter.com/gp4doajmEX — LALLERO (@see_lallero) July 29, 2022

La gaffe di Parenzo è subito stata notata dagli osservatori più attenti ed è rimbalzata nel giro di pochi minuti sui social, scatenando la solita girandola di commenti. Alcuni benevoli nei confronti del conduttore ("È fine luglio per tutti..."), altri molto meno. Del resto, se è vero che in diretta un errore è concedibile e non certo grave, è altrettanto vero che il conduttore di un canale tv dovrebbe conoscere almeno i nomi dei propri colleghi. Chiamato in causa da alcuni utenti, è stato poi lo stesso David a fare pubblica ammenda e a scusarsi per la veniale figuraccia.