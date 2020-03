Antonella Elia, il messaggio della matrigna commuove: "La mamma ti vuole bene, sempre"

Lo scorso mercoledì 25 marzo è stata trasmessa su Canale 5 la nuova puntata del Grande fratello vip, giunto quest'anno alla sua quarta edizione consecutiva e condotta da Alfonso Signorini. E l'appuntamento tv in questione ha riservato ai telespettatori diversi colpi di scena. Tra cui la decretazione di due nuovi eliminati e del secondo finalista. Nel corso della diretta, è stato comunicato da Signorini il risultato della prova-televoto apertasi alla diciassettesima puntata, per la quale erano finiti tra loro in sfida Licia Nunez, Fernanda Lessa e Antonella Elia, e che, alla fine, ha segnato l'eliminazione della modella brasiliana naturalizzata italiana, Lessa. La showgirl torinese storica di Non è la Rai è, invece, diventata protagonista di una sorpresa organizzata per lei da parte della madre adottiva, poco prima che fosse comunicato il risultato della sfida che la vedeva tra i nominati del gruppo di gieffini. Un momento che ha emozionato non solo i telespettatori, ma anche lo stesso Signorini. Dalla regia è stato trasmesso per lei un esclusivo filmato, contenente una carrellata di immagini del suo percorso intrapreso al Gf vip a corredo di un messaggio vocale destinatole da parte della sua matrigna.

“Ciao Antonella, sono la mamma -esordisce la donna, di nome Paola, nel video trasmesso al Gf vip per la figlia gieffina, Antonella-. Sono emozionata, ti posso dire poche parole, ma sono dette col cuore. Ti voglio ricordare che ti seguo in televisione, roba da matti, però sono sempre con te. Anche quando non riesco a guardarti, sei sempre nel mio cuore non dimenticarlo mai, che sei sempre nel mio cuore. Mi raccomando stai tranquilla, la mamma ti vuole sempre bene, sempre. Ricordati che non sei sola, non sentirti sola, perché io sono vicina a te e ti guardo, ti accarezzo, ti abbraccio. Sono sempre vicina a te. Sei bella armoniosa, meravigliosa. Ciao, ciao Antonella”.

Incalzata, poi, da Signorini sull'identità della mittente dell'emozionante messaggio in questione, la Elia ha, dal suo canto, rivelato che la matrigna è subentrata nella sua vita -al posto della madre biologica- quando lei era ancora in tenera età: “Questa è la donna che ha sposato mio papà quando avevo nove anni, Paola. Non ho nessun ricordo di mia mamma, se n’è andata quando avevo un anno e mezzo. Paola è arrivata quando avevo circa 9 anni e per me è stata fantastico. Mi ricordo il primo giorno che l’ho conosciuta. Mio padre mi portava a volte a parlare con le sue fidanzate e Paola era bellissima. Appena l’ho vista mi sono innamorata di lei”. E ha proseguito: “Mio padre mi ha chiesto se mi piaceva e gli ho detto ‘è bellissima, sposala!’… finalmente avevo una mamma anche io. Mi abbracciava molto, mi sono sentita protetta, coccolata“.

Confidandosi in diretta con il pubblico e il conduttore del Gf vip circa la sua vita privata, ha anche palesato di sentirsi in colpa per via del suo "carattere difficile": “La solitudine una è una mia caratteristica. Sono diffidente, sono capitate svariate cose nella mia vita e quindi non ho fiducia nel prossimo. Mi vergogno di essere così, di quello che sono”. E, alle ultime dichiarazioni, è seguito un commosso intervento di Signorini, che ha rivolto alla Elia delle parole d'affetto, non riuscendo a trattenere la commozione in studio: “Tu e Fernanda siete molto simili. Siete due donne vere. Darsi cosi al pubblico è segno di grande generosità”.

Nel corso della diciottesima diretta del Gf vip, andata in onda ieri sera, si è, inoltre, aperta una nuova prova televoto-lampo, che ha decretato l'eliminazione a sorpresa della modella Sara Soldati e l'accesso diretto alla finale del Gf vip 4 dell'egittologo Aristide Malnati. Il quale si è rivelato il secondo finalista del reality, dopo Sossio Aruta.