Antonella Mosetti: "Le foto hot su Onlyfans? Campo con quei soldi"

Antonella Mosetti ha voltato pagina. Meno televisione più social network. A 46 anni, la showgirl non ha timori per il suo futuro. " Non mi spaventa. Oggi sono finalmente una donna risolta. Non sono nostalgica e sono arrivata alla consapevolezza che non bastano popolarità, soldi e lavoro per stare bene ", ha confessato nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Chi. E sembra che il web le abbia regalato una nuova vita lontano dal piccolo schermo.

Del resto si sa, la nuova frontiera degli esodati della televisione sono i social network. Quando le ospitate latitano e i programmi scarseggiano i social network aiutano soprattutto economicamente. Lo ha ammesso Antonella Mosetti, che sul web ha trovato una nuova strada: " Se non dovessero più chiamarmi in tv, potrei fare tranquillamente altre cose. Lavoro su Instagram, Tik Tok e OnlyFan s".

La showgirl negli ultimi giorni è tornata agli onori della cronaca per le dichiarazioni rilasciate sul suo ex, Aldo Montano, attualmente impegnato al Grande fratello vip. La Mosetti non ha gradito che il campione olimpico abbia sminuito la loro relazione, durata quasi sette anni. E nell'ultimo numero di Chi si è sfogata contro l'ex. Ma sulle pagine della rivista ha parlato anche della sua attuale situazione professionale, sempre più lontana dal piccolo schermo e protagonista invece dei social network. I suoi balletti provocanti su Tik Tok hanno aumentato la sua popolarità, ma è soprattutto su Onlyfans, il social dedicato ai contenuti hot, che la showgirl sembra andare forte.