L'ex della Mosetti nei guai: "Trovato in casa con 27 chili di cocaina"

Alessandro Corvesi, 32 anni, ex calciatore della Primavera della Lazio è stato condannato a 6 anni e 10 mesi di reclusione per detenzione e spaccio di droga. Lo sportivo era stato arrestato lo scorso febbraio in seguito a una perquisizione nella sua abitazione, dove i militari avevano rinvenuto una quantità di cocaina per un valore di quasi 5 milioni di euro. Nel corso dell'udienza conclusiva del processo con rito abbreviato, il gup ha condannato l'ex calciatore, che rimane così in carcere a Rebibbia, dove si trova dallo scorso febbraio.

Nel 2014 Alessandro Corvesi era salito alla ribalta del gossip per la relazione con la showgirl Antonella Mosetti. Lei all'epoca aveva 39 anni, lui 25 e in un'intervista esclusiva rilasciata al settimanale Chi, la Mosetti aveva confessato di essere innamorata nonostante i tredici anni di differenza: " Ho deciso di rendere pubblica la nostra storia che spero sia quella della mia vita. Anche perché grazie ad Alessandro ho dimenticato finalmente Aldo. Lui è più giovane di me anagraficamente, ma di testa è un cinquantenne galante che sa amare e rispettare ". Tra rivelazioni piccanti e gesti affettuosi, la coppia sognava un futuro insieme e invece la relazione è finita un anno dopo e l'ex talento della Lazio è finito dietro le sbarre per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti.

La sua carriera nel mondo del calcio non è mai decollata nonostante le esperienze a Prato e Pavia. Disoccupato e al centro di amicizie sospette, Alessandro Corvesi era tenuto d'occhio dalle forze dell'ordine da mesi. Gli inquirenti sospettavano infatti che esercitasse attività illecite e che la sua abitazione fosse un deposito della droga. Dubbi confermati dalla perquisizione compiuta dai carabinieri lo scorso febbraio. Ad Acilia, piccola frazione di Roma, dove Corvesi risiedeva, i carabinieri di Ostia avevano trovato un'ingente quantità di cocaina: 25 panetti e 27 chili di droga nascosta in quattro involucri, oltre a 210mila euro in contanti.

Arrestato e trasferito nel carcere di Rebibbia, l'ex calciatore biancoceleste ha atteso l'esito del processo arrivato nelle scorse ore. Nell'ultima udienza, in collegamento video dal carcere, Alessandro Corvesi ha tenuto a specificare che la dorga non era sua e gli era stata consegnata pochi minuti prima dell'arresto. L'ex calciatore non ha fatto nomi su possibili complici e il gup lo ha condannato a 6 anni e 10 mesi di reclusione, nonostante la richiesta dell'accusa fosse di 9 anni. Il legali del giovane, che era incensurato, attendono gli atti del processo per valutare un possibile appello.