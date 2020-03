Antonio Lorenzon vince Masterchef

Cala il sipario sulla nona edizione di Masterchef, il celeberrimo reality culinario di Sky Uno. Nell’ultima puntata che è stata trasmessa giovedì 5 marzo, dopo una sfida lunga e difficile a suon di ricette e prove di coraggio, a vincere è stato Antonio Lorenzon. Lui, il 43enne di Bassano del Grappa, vince il titolo di Miglior Cuoco Amatoriale d’Itala. Trionfa dopo numerose difficoltà, riuscendo a strappare il titolo a Marisa Maddaleno Maffeo (infermiera di Parma), Maria Teresa Ceglia (consulente finanziaria) e Davide Tonetti (ex manager).

Una finale al cardiopalma quella di Masterchef dato che tutti i cuochi rimasti hanno dovuto lottare con le unghie e con i denti pur di vincere il titolo tanto ambito. Antonio Lorenzon che fin dalla prima puntata ha avuto il plauso da parte dei giudici, ha affrontato tutte le sfide con grande maturità senza mai tirarsi indietro. Ora è suo il premio di cento mila euro e la pubblicazione di un libro di ricette. Per lui, chissà, dopo Masterchef si apriranno le porte del successo? Ma nonostante l’incoronazione, le sorprese ancora non sono finite.

"Questo per me è un giorno molto speciale – esordisce il vincitore di Masterchef -. È una gioia che ho ricevuto inaspettatamente e voglio trasmettere questa gioia a una persona speciale, l’unica che ha creduto in me e che mi ha reso ciò che sono. Voglio che questo momento sia unico". Lorenzon è dichiaratamente omosessuale, e per tutte le fasi del reality, è stato guardato a vista dal compagno Daniel. E dopo aver pronunciato queste parole, Antonio si è inginocchiato davanti al fidanzato e ha mostrato un anello. Tra gli applausi e lo stupore di tutti ha chiesto: "Mi vuoi sposare?" Daniel per un attimo ha esitato, poi è corso ad abbracciare il compagno, accettando di fatto la proposta di matrimonio.

Una punta di romanticismo arcobaleno per l’ultima puntata di Masterchef, mai vista in quasi 10 anni di trasmissione. Commessi i concorrenti e persino i giudici, Bruno Barbieri, Antonio Cannavacciulo e Giorgio Lacatelli si scambiamo sorrisi complici e compiaciuti. Un finale da record dunque per il programma di Sky, baciato da buono ascolti e da un’ottima interazione sui social che conferma la grande viralità di uno show che va ben oltre il semplice reality culinario. Ora Antonio si gode il successo e, intanto, il coking show si prende una meritata pausa.