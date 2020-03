Aria di crisi tra Raoul Bova e Rocío?

Malgrado le nozze da sogno, 13 anni di unione e due figli, il rapporto di Raoul Bova con Chiara Giordano scricchiolava non poco. Dopo l‘ennesimo periodo di crisi l’attore ha infatti deciso di dare un taglio alla loro storia, per il bene della coppia e dei loro figli. Tuttavia, secondo alcuni gossip, la causa della loro rottura sarebbe stata proprio la collega spagnola, Rocío Muñoz Morales. I due si sono infatti conosciuti sul set del film Immaturi – Il viaggio, quando lui portava ancora la fede. Non c’è da stupirsi, quindi, che il tradimento di Raoul Bova – e il conseguente divorzio – abbiano dominato per settimane le pagine dei settimanali di gossip.

Nonostante il loro amore non fosse nato sotto la migliore stella, la coppia ha dimostrato più volte di essere legata da un forte sentimento, tanto da portarli ad allargare la famiglia con l’arrivo di Luna, 4 anni, e Alma, di 1. Tuttavia, più volte nel corso degli anni, si sono susseguite voci su una possibile crisi. A corroborare questa tesi gli scatti che il settimanale Oggi ha pubblicato e che non li vedrebbe sufficientemente affiatati.

In questi giorni, infatti, Rocío ha debuttato a teatro nell’opera Sherlock Holmes e i delitti di Jack lo squartatore che racconta delle indagini del famoso detective circa una serie di terribili omicidi che hanno coinvolto giovani prostitute nella Londra di fine ‘800. La moglie di Raoul Bova è Irene Adler, la sexy spia che si unisce a Holmes, insieme ovviamente all’inseparabile Dottor Watson. La vediamo così sul palco sensuale come non mai: bustino di pizzo nero, guêpière e stivaletti con i lacci. Tuttavia, prima della fine dello spettacolo, Raoul Bova si è allontanato dalla Sala Umberto di Roma dove la compagna stava appunto facendo il suo grande debutto. Uscito quindi solo soletto, si è quindi diretto a casa. Ciò che però è apparso ancora più strano è che non solo non abbia aspettato Rocío in questo giorno importante, ma che la stessa sia poi uscita a festeggiare in una compagnia di sole donne, tra le quali anche sua mamma Pilar.

Insomma, la decisione di Raoul Bova ha fatto pensare che tra lui e Rocío non ci sia più il trasporto emotivo di un tempo. D’altronde loro stessi avevano dichiarato di aver attraversato momenti difficili come tutte le coppie, ma che le voci su un momento di crisi e su un matrimonio ormai imminente non erano altro che fake news. Sarà così anche questa volta?

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?