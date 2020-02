Lite in strada per Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

Brutto scontro per Raoul Bova e Rocio Munoz Morales che hanno trasformato una cena in pizzeria in un momento di coppia "nero".

I due, che si sono fidanzati tra le polemiche e i mormorii del gossip, continuano a stare insieme da molto tempo, ma anche nelle migliori famiglie ci sono screzi e liti violente. Bova e la compagna si sono conosciuti sul set di un film e da quel momento la passione è stata inarrestabile: lui si è separato dalla moglie Chiara Giordano ed è stato messo alla gogna, mentre Rocio si è vista attribuire la nomea da “ruba mariti”.

Dopo una serie di pettegolezzi e dichiarazioni pubbliche da parte della ex suocera, Anna Maria Bernardini De Pace, quindi, Raoul decise di rompere il silenzio dicendosi rammaricato per ciò che i figli nati dal matrimonio con la Giordano stavano vivendo, e spiegando come il gossip abbia fatto profondamente soffrire lui e Rocio. “ Sono il bersaglio di una campagna. Il traditore che merita la gogna. Finora non avevo mai reagito per non peggiorare le cose, ma alla fine ho capito che in realtà le peggioro stando zitto – aveva detto lui a Vanity Fair - . Perché chi è mosso dal rancore non si ferma, più incassi e più attacca. E io devo proteggere i miei figli da questa guerra ”.

La gogna, però, non ha fatto altro che rafforzare il rapporto con la Morales e, ad oggi, i due hanno messo su famiglia insieme alle piccole Luna e Alma. Nonostante il matrimonio sembri non essere nei loro progetti, i due attori stanno vivendo un momento di coppia sereno, ma ai paparazzi di Diva e Donna non è sfuggita la lite di cui si sono resi protagonisti.

Fotografati mentre erano a cena in una pizzeria, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales hanno iniziato a discutere e i loro volti hanno cambiato radicalmente espressione. Neri in viso, hanno continuato a battibeccare fino a quando lei non ha raggiunto l’uscita del locale ed ha iniziato ad allontanarsi con le mani in tasca. Dietro di lei il compagno, che pare abbia tentato di interrompere la “fuga” di Rocio fermandosi più volte per strada nel tentativo di un confronto di riappacificazione.

La discussione, però, è andata avanti e, probabilmente, è proseguita anche tra le mura di casa. Il settimanale ipotizza una vera e propria crisi di coppia ma, come ogni famiglia, le liti sono all’ordine del giorno e lo scontro tra Bova e la Morales testimonierebbe semplicemente come, pur essendo volti noti, sono vicini alle persone “normali” più di quanto si possa immaginare.