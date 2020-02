Arisa zittisce gli hater: "Sono brutta? Ma chi se ne frega"

Nell ultime ore una sessione di fitness che ha visto coinvolte Arisa e Belen Rodriguez ha scatenato una serie di commenti al vetriolo nei confronti della cantante che, dopo una miriade di messaggi, si è vista costretta a rispondere agli hater dando una grande lezione di vita.

Ciò che le hanno rimproverato alcuni utenti della rete è la tranquillità con cui Rosalba Pippa – in arte Arisa – si mostra sui social anche quando non è perfettamente truccata e curata. Questa trascuratezza, secondo qualcuno, la renderebbe brutta e goffa ledendo la sua immagine. Ma lei, di queste chiacchiere e critiche inutili sembra davvero non importarsene.

“ Molti di voi mi scrivono: ‘Ma non ti vergogni? Ti fai vedere in questo modo, senza trucco, non sei mai in forma perfetta...’ – ha esordito Arisa, riassumendo alcuni dei messaggi degli hater che l’hanno maggiormente colpita - . Mi dispiace offendere il vostro senso di bellezza, ma io sono come sono. Se non sono di vostro gradimento, cambiate profilo. Non c’è problema! ”.

Arisa, quindi, dopo aver invitato gli hater ad abbandonare il suo profilo social, ha lanciato un importante messaggio a tutti coloro che continuano a credere che la bellezza estetica sia la cosa principale. “ Vi comportate male nei confronti delle persone che sono persone, la persona va al di là della bellezza del momento – ci ha tenuto a far sapere la cantante - . L’essere persona significa essere come si è: cioè, ho la pancia, il c..o, le gambe... Ma la voce vi piace? Io faccio la cantante, nient’altro ”.

Spiegando come, dal suo punto di vista, certi “commenti siano fuori luogo”, Arisa ha raccontato come, negli anni, abbia accettato se stessa pur tentando di migliorarsi nel tempo. Ma la bellezza, dal suo punto di vista, è solo soggettiva e non fondamentale nella vita di ognuno. “ Gli adolescenti si buttano dai balconi, basta con questa storia: la bellezza è soggettiva – ha tuonato la cantane, lanciando un importante messaggio - . Accettate l’altro passando per voi stessi, cominciate ad accettare voi stessi e sarete più tolleranti nei confronti degli altri. E mollatemi! ”.