Armando Incarnato sbotta sui social dopo la sfuriata della De Filippi

In seguito alla messa in onda della puntata del trono over di Uomini e Donne in cui Maria De Filippi ha attaccato Armando Incarnato, accusandolo di non rispettare le donne con cui è stato, il cavaliere ha deciso di sfogarsi sui social.

La ramanzina della conduttrice del dating show, però, sembra non essergli valsa a molto e, nonostante la De Filippi abbia cercato di fargli comprendere che il suo atteggiamento non è più gradito a Uomini e Donne, Incarnato ha continuato in maniera impavida a difendersi sui social. “ Chi è senza peccato scagli la prima pietra – ha scritto lui su Instagram - . Ca..o tutti santi e tutte sante siete! Perdona loro perché non sanno quello che fanno ”.

L’esternazione di Armando Incarnato ha scatenato una serie di reazioni da parte degli utenti della rete che lo hanno accusato di essere un maleducato, di non avere un bel comportamento nei confronti delle donne e di non poter dare il buon esempio a sua figlia. A queste accuse, espresse in alcune occasioni in modo abbastanza colorito, il cavaliere del trono over non ha esitato a replicare e ha scelto di farlo nello stesso modo in cui ama dialogare anche in televisione.

“ Rompete il ca..o sulla mia bacheca. State senza pensieri, che nessuno vi pensa (in napoletano, ndr) – ha sbottato lui contro gli hater - . Ca..o che educazione avete? Poi dicono che mando a fare in cu... ”. Incarnato, quindi, ha proseguito con una serie di offese nei confronti degli hater e, a chi ha osato pronunciare il nome della figlia, non ha avuto problemi nel lanciare accuse veramente pesanti. “ Str...o, ma tutta questa confidenza chi ve la da? Poi parlate di chi ca..o volete, ma non nominate mia figlia – si legge in alcune risposte date dal cavaliere di Uomini e Donne - . La parola bambina cancellatela dal vostro vocabolario. Non sapete un ca..o state al posto vostro. Sapete quello che è successo davvero? Allora basta scrivere stron...e, fatemi il piacere di finirla ”.

Il botte e risposta tra Armando e gli hater è andato avanti con gli stessi toni e, ad oggi, non è dato sapere se Incarnato farà il suo rientro a Uomini e Donne o dopo la sfuriata di Maria De Filippi verrà definitivamente cacciato dal programma. Non è la prima volta, tuttavia, che l’uomo rischia il suo posto nel dating show: tempo addietro, infatti, Gianni Sperti lo accusò (con prove alla mano) di intrattenere una relazione con una donna lontano dalle telecamere. Incarnato dimostrò il contrario e continuò a sedere tra le file dei cavalieri. Dopo la rabbia di Maria, però, tutto potrebbe cambiare.