Arnold Schwarzenegger chiede di stare a casa mentre nutre asini

Arnold Schwarzenegger si aggiunge alla lista sempre più lunga e internazionale di personaggi famosi che usano la loro fama e il loro seguito per elargire un messaggio molto importante di questi tempi: restare a casa. Infatti, dopo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sancito lo stato di pandemia per la diffusione sempre più veloce del coronavirus, si è mostrato necessario imporre la quarantena per far sì che rallentassero i contagi dal nuovo COVID19.

Una richiesta che i più giovani stanno ancora sottovalutando, convinti come sono che la loro giovinezza e la loro salute possa far da scudo per un virus che causa crisi respiratorie e che si è mostrato molto pericoloso per gli anziani, persone immunodepresse e pazienti con patologie pregresse. Anche gli Stati Uniti hanno a lungo sottovalutato il problema, sebbene è di queste ore la notizia che il governo di Donald Trump - risultato negativo al test - stia accettando di usare misure cautelative simili a quelle del governo italiano. Misure che, naturalmente, passano attraverso la quarantena e l'isolamento.

Per questo l'attore nonché ex governatore Arnold Schwarzenegger ha deciso di dire anche lui la sua, invitando tutti a stare nelle proprie case. Lo ha fatto attraverso un video postato sull'account ufficiale twitter di Schwarzenegger.

Stay at home as much as possible. Listen to the experts, ignore the morons (foreheads). We will get through this together. pic.twitter.com/FRg41QehuB — Arnold (@Schwarzenegger) March 16, 2020

Il Tweet recita: "Restate a casa quanto più possibile. Ascoltate gli esperti, ignorate gli idioti (di mentalità). Affronteremo anche questo insieme". Ad accompagnare il messaggio, più che condivisibile, c'è appunto un video in cui Arnold Schwarzenegger è seduto in quella che sembra essere la sua cucina, mentre è intento a dare del cibo a dei piccoli asinelli che si avvicinano alle sue dita per prendergli da mangiare. Nel video Arnold Schwarzenegger dice: "La cosa è che dovete stare a casa, perché c'è questo COVID ora. Perciò nessuno dovrebbe andare fuori, specie uno di 72 anni Anzi, se avete più di 65 anni non avete il permesso di uscire di casa in California. Perciò state a casa" . Poi ha presentato i due asini, dai nomi Whisky e Lulu, entrambi appassionati di carote con cui l'attore condivide il suo cibo vegano. Infine Arnold Schwarzenegger ha dichiarato: "Niente più ristoranti, niente più uscite. Niente di tutto questo. State a casa, mangiate e intrattenetevi" .



Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?