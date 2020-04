In arrivo la prima storica intervista di Meghan Markle

Oggi, lunedì 20 aprile, c’è grande attesa per la prima vera intervista televisiva di Meghan Markle. La ex duchessa di Sussex, con l’attuazione della Megxit, si rivela dopo mesi e mesi di indiscrezioni e rumor di corte al programma "Good Morning America". Come riporta un breve spot pubblicitario e come hanno confermato anche diversi tabloid, la Markle in piena quarantena, si concede ufficialmente ai giornalisti americani per discutere della sua condizione di ex duchessa diventata ora una provata cittadina di Los Angeles. Stando alle prime indiscrezioni, la comparsata in tv di Meghan, che rispetterà tutti i limiti imposti dal coronavirus, sarà un’intervista via streaming e si focalizzerà soprattutto sul documentario della Disney a cui ha preso parte recentemente.

Ma non è tutto, perché i più attenti temono che la prima intervista di Meghan Markle sia un modo per poter parlare dei rapporti con Kate Middleton, raccontare il suo punto di vista sulla Megxit e i rapporti con tutta la famiglia reale. Fino ad ora, però, non è dato sapere quale sarà l’argomento principale dell’intervista. Il programma è uno dei talk show mattutini più seguiti in America, quindi, secondo il fuso orario, ci saranno notizie in merito all’intervista di Meghan Markle nel corso della giornata di oggi, molto probabilmente nel primo pomeriggio (ora italiana). I vertici del programma si accaparrano quindi la comportata di una tra le figure più controverse e "cliccate" del momento, dato che la Markle resta comunque un personaggio di spicco per la nostra modernità, l’unica che avrebbe voltato le spalle alla corona inglese per seguire il sogno di vita e di amore con il suo Principe.

Oltre al parlare di "Elephant" e parlare dei rapporti con la corona inglese, si ipotizza che Meghan potrebbe anche discutere dei suoi progetti futuri e di cosa sta organizzando per il ritorno sulle scene dopo la fine della pandemia. Si parla di film, di altri documentari e di un libro, ma per il momento si tratta solo di voci di corridoio, non confermate, diramate dai membri del suo staff. La fondazione che da poco lei e il principe hanno lanciato “sul mercato” è sicuramente un altro argomento caldo, ma gli occhi sono puntati sul suo rapporto con la Regina e con tutti i Windsor. Fin dall’inizio Elisabetta ha dovuto convivere con questa eventualità, ora non resta che attendere e capire come si comporterà Meghan nella sua prima intervista dopo la Megxit.