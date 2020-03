Meghan Markle sarà doppiatrice per i "Simpson"?

Sappiamo molto bene che la Megxit ha aperto nuove strade, anche lavorative, per gli ex duchi di Sussex. Meghan Markle e il Principe Harry dal prossimo 31 marzo perderanno il loro titolo di altezze reali e, da quel momento in poi, saranno liberissimi di vivere la loro vita. Sono già alle prese con diversi impegni, soprattutto con simposi sulla salute mentale e la tutela dell’ambiente. Di recente però, come è trapelato dallo staff organizzativo di Meghan, la moglie di Harry sta pensando un grande ritorno sulle scene, con film e documentari di interessi comune. E anche se il coronavirus e la quarantena auto-imposta hanno messo freno alle sue idee, la Markle non ha nessuna intenzione di gettare la spugna.

Da mesi si parta di serie tv, di film e di comparsate in diversi progetti per il piccolo e il grande schermo. Dal doppiaggio per un film Disney a scopo benefico, fino a un ruolo in un film action e persino una parte in uno dei cinecomic della Marvel. Tutte voci di corridoio, questo è vero. Per il momento non è dato sapere il prossimo progetto di Meghan Markle e, soprattutto, se tornerà a recitare prima o poi. Intanto, molti sarebbero ben lieti di collaborare insieme a lei per nuovi e interessanti progetti. Come ha affermato di recente Al Jean in un’intervista che ha rilasciato alla radio di Channel 4 in Inghilterra. Lui è il produttore dei Simpson, storico e celebre cartone animato in onda negli Usa da più di trent’anni, e avrebbe affermato che sarebbe ben lieto di ospitare Meghan in camera di doppiaggio. "Ho sentito che la Markle sta cercando un posto come doppiatrice – dichiara il produttore -. Ecco, se sta ascoltando la trasmissione, la invito a contattarci al più presto". E così, in diretta,la ex duchessa ha ricevuto un’offerta di lavoro a tutti gli effetti. Sarà vero? O si è trattato di uno scherzo? Sta di fatto che la notizia ha subito fatto il giro, e in molti sarebbero ben lieti di conoscere gli altri talenti di Meghan. Fino ad ora è stata una moglie, una madre, una ex reale, e ora chissà, potrebbe trovare la strada giusta nel cimentarsi nel doppiaggio. Tutto è possibile quando si parla della Markle.

Un pallino quello che è condiviso dal Principe Harry. Alla premiere del Re Leone, in estate, avrebbe avvicinato il CEO della Disney proponendo sua moglie come potenziale doppiatrice. Vedere per credere.