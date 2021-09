Arthur Chatto, l’altro nipote della Regina al posto di Harry?

Aria nuova a Buckingham Palace. Sui tabloid sta conquistando sempre più spazio il 22enne Arthur Chatto, nipote della principessa Margaret, l’affascinante e sfortunata sorella della regina Elisabetta. Il bellissimo giovane, ci racconta il Sun, è stato selezionato per accedere al corso di addestramento come tra i Royal Marines e Sua Maestà sarebbe fiera di lui.

Arthur Chatto, il vanto della Regina

Arthur Chatto potrebbe raggiungere un primato invidiabile: diventare il primo membro della royal family ad arruolarsi come ufficiale nella prestigiosa fanteria di marina del Naval Service britannico. L’ambizione non gli mancherebbe e neppure un fisico da atleta che potrebbe, almeno in parte, spianargli la strada. Il Sun scrive: “Arthur è stato accettato per addestrarsi come ufficiale nei Royal Marines. Ha raccontato tutto alla Regina e lei è contenta e orgogliosa”.

La sovrana, a quanto pare, riporrebbe in Arthur molte delle sue speranze per il futuro dei Windsor. Ammira il suo entusiasmo e il fatto che il pronipote abbia deciso di iniziare la sua carriera proprio in Marina la riporta indietro nel tempo, a un passato pieno di bei ricordi. Anche l’amato principe Filippo, infatti, entrò a soli 18 anni nel corpo dei Marines, dove intraprese un percorso pieno di successi che dovette abbandonare con il matrimonio, nel 1953.

Arthur Chatto è 29esimo in linea di successione. Figlio di Lady Sarah Chatto (unica figlia femmina della principessa Margaret e madrina del principe Harry), da ragazzino era uno dei paggi della regina Elisabetta. Ha frequentato Eton (come William e Harry), è iscritto alla Facoltà di Geografia dell’Università di Edimburgo e ha partecipato al “Combined Cadet Forced Training”, una sorta di corso che avvia i ragazzi alla carriera militare. I tabloid si sono accorti davvero di Arthur a ottobre 2020, quando ha iniziato il lavoro come personal trainer nella palestra BoundFitness di Edimburgo.

Arthur Chatto al posto del principe Harry?

Il pronipote della regina Elisabetta ha davanti a sé una strada lunga e difficile. Dovrà affrontare un addestramento di 32 settimane. Ci aveva già provato, nel 1987, il principe Edoardo, ma si era arreso senza arrivare nemmeno a metà percorso, deludendo le aspettative del principe Filippo. Un insider, però, è certo che Arthur ce la farà e al Sun confida: “È entusiasta e pronto per questa avventura. È certo che andrà molto più in là del principe Edoardo”. Per dirla tutta Arthur Chatto potrebbe arrivare davvero lontano. Forse nemmeno lui immagina quanto. Stando ai media britannici il 22enne sarebbe una specie di erede del principe Harry. Avrebbe le carte in regola per diventarlo.

Con la Megxit il duca di Sussex ha dovuto rinunciare a tutte le cariche militari, compresa quella onorifica di Capitano Generale dei Royal Marines, ereditata proprio dal duca di Edimburgo. Se Arthur Chatto riuscisse a superare i mesi di addestramento, secondo i tabloid potrebbe addirittura ottenere i gradi e le onorificenze che sono appartenuti a Harry. Non sappiamo se mai gli verrà dato un ruolo più istituzionale nella royal family, ma i giornali e i sudditi già lo amano. C’è anche un altro dettaglio che farebbe pensare a un possibile coinvolgimento di Arthur nelle attività della Firm, magari al posto di Harry: il ragazzo ha cancellato i suoi seguitissimi account social. Forse questo gesto rappresenta un nuovo inizio?

Del resto Arthur e Harry sono come la notte e il giorno. Se del secondo abbiamo dichiarazioni e foto scabrose, del primo non conosciamo altro che aneddoti da bravo ragazzo. Mai una parola fuori posto, mai un comportamento sopra le righe. Arthur Chatto appare perfetto. Qualche esempio? I video tutorial di fitness pubblicati su Instagram durante il lockdown, oppure il suo impegno umanitario. Lo scorso anno Arthur e alcuni suoi amici sono riusciti, partecipando a una gara di canottaggio, a raccogliere 21mila sterline da devolvere alla Croce Rossa britannica e alla charity Just One Ocean, che si occupa della tutela degli oceani. La scorsa estate, poi, il giovane ha raggiunto la regina Elisabetta a Balmoral, dove ha colto l’occasione per fare delle escursioni in solitaria per più di 20 miglia nelle Highlands. Arthur Chatto sarà uno dei nuovi volti della royal family del futuro?