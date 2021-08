Il grande flop di Harry e Meghan: stanno perdendo tutto

La guerra tra i Sussex e la royal family non si gioca solo nella realtà, ma si è spostata anche nel mondo virtuale dei social. Una battaglia senza esclusione di colpi che Harry e Meghan stanno perdendo clamorosamente.

Follower in fuga

Lo scorso gennaio Harry e Meghan hanno abbandonato i social network, spiegando: “I social media hanno provocato una crisi di odio, una crisi di salute mentale e una crisi della verità nel mondo”. Solo su Instagram erano seguiti da un esercito di 10 milioni di follower, ma le politiche delle aziende che controllano queste piattaforme non li convincevano. Il principe Harry disse: “Se abbiamo imparato una cosa è che le tecnologie dominanti sono state concepite per crescere e basta, senza considerare quali Effetti sulla crescita possono avere”.

I duchi si impegnarono per “un cambio di passo nel mondo digitale” , temendo il tragico fenomeno del cyberbullismo. A tal proposito Harry dichiarò: “Le molestie personali che io e Meghan abbiamo subìto sono anch’esse una conseguenza di questo fenomeno”. Tuttavia di cambiamenti non abbiamo visto neanche l'ombra. La fuga di Harry e Meghan dai social si è riverberata anche nella scelta di non creare account per la loro fondazione Archewell. Una decisione personale che, però, avrebbe influito negativamente sulla loro popolarità. La coppia non più royal ha iniziato a centellinare la presenza sui social, affidando ai profili di amici gli annunci più importanti.

Ricorderete, per esempio, che fu il fotografo e amico dei Sussex Misan Harriman a dare la notizia della seconda gravidanza di Meghan. I fan, però, non avrebbero gradito questo atteggiamento un po’ snob, un po’ egocentrico che poneva Harry e Meghan solo in teoria al di fuori dei social ma, di fatto, onnipresenti. Questo esserci e non esserci nello stesso tempo avrebbe irritato gli utenti. In un certo senso i Sussex si sono comportati allo stesso modo con la royal family, andandosene ma continuando a mantenere il titolo, usando i Windsor per costruirsi una carriera dopo averli bersagliati di accuse.

Per questo, spiega l’agenzia esperta nel settore digitale Hyperauditor, Harry e Meghan hanno perso, solo lo scorso anno, 700mila follower su Instagram. Non basta. Pare che solo il 66% dei follower dei duchi corrisponda a profili di persone realmente esistenti, mentre gli altri account non sarebbero altro che bot, cioè profili falsi o comprati. Per Harry e Meghan si tratta di un flop incredibile. Tuttavia ci sarebbe un’altra motivazione dietro a questa vera e propria emorragia di consensi. Qualcosa che va al di là dell’assenza dei duchi sui social.

L’incoerenza dei Sussex

Al Sun Angela Levin ha detto senza mezzi termini: “[Harry e Meghan] dicono alle persone di essere compassionevoli e poi loro fanno il contrario con le rispettive famiglie. Si lamentano del cambiamento climatico e ci spingono a essere più green, ma poi saltano sul loro jet privato alla prima occasione. E le persone si stanno accorgendo di non essere d’accordo con questi comportamenti”. Insomma Harry e Meghan sarebbero incoerenti, quelle persone che, proverbialmente, “predicano bene e razzolano male” . La gente non avrebbe apprezzato le interviste a Oprah Winfrey , le dichiarazioni contro il principe Carlo e la royal family, le mezze accuse di razzismo in cui, però, i presunti colpevoli non vengono citati con i loro nomi.

Al contrario William e Kate sarebbero, secondo gli utenti social, più coerenti e, come "premio", il loro profilo Instagram ha raggiunto la vetta di 13 milioni di follower, un milione in più nell’ultimo anno. Anche la regina Elisabetta ha una forte presenza social, con un aumento di 1,3 milioni di fan. Harry e Meghan perdono terreno. Cosa accadrà quando verrà pubblicata l’autobiografia del duca di Sussex, che già promette scintille?