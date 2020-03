Asia Valente dà del "down" a Sossio Aruta: esplode la polemica

A poche ore dalla messa in onda della quindicesima diretta del Grande fratello vip, Asia Valente fa parlare di sé per via di una sua esternazione discutibile rivolta ad un coinquilino nella Casa più spiata d'Italia. Nello specifico, concedendosi del relax distesa su un letto, mentre era in compagnia di altri concorrenti dello spin-off del Grande fratello dedicato ai vip, ha dato del "down" a Sossio Aruta, subito dopo essere stata spaventata volutamente da quest'ultimo.

E l'appellativo rivolto all'ex volto di Uomini e donne dalla bionda blogger campana non è stato mandato già dal web. In particolare, il Presidente dell'Onlus Vorrei prendere il treno -volta a sensibilizzare la gente sulle difficoltà riscontrate dai diversamente abili e le disabilità- ha scritto agli utenti su Twitter un suo messaggio di contestazione contenente il link di una petizione. In cui, lo stesso chiede alla produzione del Gf vip 4 che vengano presi dei provvedimenti disciplinari per l'appellativo "incriminato" usato dalla Valente in tv: " 'Sei un down'. Lo ha esclamato Asia Valente per insultare un concorrente del GF che l’aveva spaventata. Ancora la disabilità viene usata come sinonimo di 'persone stupide'. Ho creato una petizione, affinché vengano presi provvedimenti, mi aiutate? Grazie".

Ed è con quest'ultime parole spese in un tweet, che Iacopo Melio (questo è il nome del Presidente della nota Onlus, ndr), ha voluto chiedere agli utenti su Twitter di firmare la sua petizione, stilata con l'intento di far redarguire in tv la gieffina Asia. Molto probabilmente la Valente verrà a conoscenza della petizione in questione, nel corso della nuova puntata del Gf vip, che andrà in onda tra poche ore su Canale 5.

Ho creato una petizione affinché vengano presi provvedimenti, mi aiutate? Graziehttps://t.co/5n7w7mnVm0 — Iacopo Melio (@iacopo_melio) February 29, 2020

E, intanto, non mancano i commenti del web a margine dell'affaire Valente. "Asia dà del down a Sossio. L'ignoranza non è una scusante. In puntata pretendo che venga redarguita. #Gfvip", si legge in uno degli ultimi tweet condivisi in rete, sul reality Mediaset. E, poi, emerge un altro messaggio critico, allusivo sempre alla condotta assunta da Asia, finita in sfida al televoto: "Pretendo le scuse per i down, perché sono molto molto meglio di lei. Signorini sveglia! #GFVIP".

Asia Valente finita al televoto

La nuova prova-televoto -aperta dal Gf vip alla quattordicesima puntata - vede tra loro in sfida altri tre gieffini, oltre ad Asia Valente: Teresanna Pugliese, Sara Soldati e Fabio Testi. Anche lei campana come la Pugliese, la blogger 23enne originaria di Benevento aveva partecipato nel 2018 al contest Saranno isolani, intenta ad aggiudicarsi il ruolo di naufraga a L'isola dei famosi. In passato, nel corso della sua carriera avviata nel mondo dello showbiz, aveva, inoltre, coperto il ruolo di coniglietta bionda per Playboy.