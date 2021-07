Belen partorisce: arriva la reazione dei suoi ex Corona e De Martino

Belen Rodriguez ha partorito la sua secondogenita Luna Marì nella notte durante la quale l'Italia festeggiava per la vittoria del Campionato europeo di calcio. Un tempismo perfetto per la piccola, accolta al mondo da sua madre e dal padre, Antonino Spinalbanese, che proprio in questi giorni festeggia il primo anno insieme all'argentina. Tantissimi i commenti di apprezzamento, tra i quali anche quelli di due degli ex storici di Belen Rodriguez, che hanno voluto complimentarsi con la showgirl per la seconda bambina dopo Santiago, nato dall'unione con Stefano De Martino.

Proprio l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi è stato uno dei meno entusiasti, almeno stando alle reazioni social, per la nascita della piccola. Da parte sua, infatti, c'è stato solo un like alla foto della piccolina. Nessun commento pubblico da parte di Stefano De Martino, che ha chiuso la relazione con Belen Rodriguez a maggio dello scorso anno. I due avevano riprovato a stare insieme dopo essersi lasciati poco dopo la nascita del piccolo Santiago ma evidentemente non ha funzionato. La loro seconda relazione è durata poco più di un anno, durante il quale voci di corridoio parlavano anche dell'intenzione dei due di ampliare la famiglia per dare un fratellino o una sorellina a Santiago. Poi le loro strade hanno preso direzioni diverse, il chiacchiericcio parlò addirittura di un tradimento da parte di Stefano De Martino nei confronti di Belen Rodriguez con un nota conduttrice televisiva, voce mai confermata e, anzi, sempre smentita (o quasi) dalle parti.