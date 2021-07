Belen Rodriguez mamma bis. ​È nata Luna ed è già social

Parto a sorpresa per Belen Rodriguez che, nella serata del trionfo dell'Italia a Euro 2020, ha dato alla luce la secondogenita Luna Marì. Il parto era atteso nei prossimi giorni, ma la piccola ha deciso di anticipare i tempi nascendo alla 38esima settimana. Proprio mentre Belen e la famiglia si stavano godendo un weekend di relax lontano da Milano.

La showgirl argentina aveva postato alcune foto e video della sua mini vacanza con la famiglia poche ore prima del parto. Nulla lasciava presagire che di lì a poco avrebbe dato alla luce la bambina avuta dalla relazione con il compagno Antonino Spinalbese. Invece, nella tardo pomeriggio di domenica, è iniziato il travaglio e Belen Rodriguez si è recata all'ospedale di Padova. L'indiscrezione sull'imminente nascita è stata data in anteprima dalla blogger Deianira Marzano che, attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato il messaggio di una persona che lavora all'interno della clinica padovana: " Belen è in travaglio a Padova. Non ha fatto in tempo a tornare a Milano. Ci sono giornalisti ovunque ".

La notizia della nascita è stata confermata poche ore dopo dalla stessa Rodriguez, che sui social network ha pubblicato la prima fotografia della piccola Luna Marì. " C'è qualcuno che è nato adesso ", ha scritto su Instagram, condividendo il primo scatto della neonata. Una gioia immensa per una delle coppie più chiacchierate del gossip nostrano. Anche il compagno della showgirl argentina, Antonino Spinalbese, ha pubblicato sul web una foto della figlia, accompagnando il post con parole struggenti: " Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai… il profumo di felicità … ". Poi il ringraziamento a Belen: " Grazie Muneca ".