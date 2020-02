Avanti un altro, Paolo Bonolis scatena la risata della concorrente: "Non è pecorina"

Avanti un altro è uno dei quiz del preserale televisivo italiano più amati dal pubblico. Paolo Bonolis è un padrone di casa ineccepibile, capace di mettere a proprio agio i concorrenti con la naturale ironia dissacrante di cui è capace. Oggi è stato protagonista involontario di una gag, che per qualche minuto lo ha costretto a interrompere il gioco per l'impossibilità di continuare.

La puntata era giunta quasi al termine, la concorrente aveva raggiunto l'ultimo step ed era impegnata nella prova finale, che poteva farle vincere ben 215mila euro. Tuttavia, la domanda di Paolo Bonolis pare l'abbia messa in forte imbarazzo, tanto da farla scoppiare in una risata incontenibile. Ma cosa ha detto Paolo Bonolis di così grave per ottenere una simile reazione? Il conduttore di Avanti un altro ha fatto in realtà una domanda molto semplice, ispirata a uno dei cartoni animati più amati dai piccoli: " Pecorella o maialina, la migliore amica di Peppa Pig è una? "

Probabilmente la concorrente ha frainteso la domanda del conduttore, ha percepito parole inesistenti e così è scoppiata a ridere cogliendo tutti di sorpresa. Paolo Bonolis ha immediatamente intuito dov'è nato il fraintendimento della concorrente e ha cercato di recuperare la situazione, cercando di spiegare quale fosse, in realtà, la domanda: " Non è pecorina! " Nonostante i tentativi di Paolo Bonolis, la donna non è più stata in grado di proseguire nel gioco, presa da una risata incontrollabile che ha contagiato tutto lo studio, rendendo impossibile il proseguo delle domande. L'intervento di Paolo Bonolis non ha fatto altro che peggiorare la situazione, scatenando l'ironia di tutto lo studio.

È stato un momento surreale quello vissuto nello studio di Avanti un altro, dove i momenti come questo non sono però così rari. Capita spesso che i concorrenti si lascino andare a battute e a gaffe immediatamente colte da Paolo Bonolis, capace di leggere le situazioni ironiche come pochi altri conduttori di game show. Ovviamente, la scelta dei concorrenti è fondamentale e molti di loro sono dotati di una grandissima ironia, capace di supportare quella dissacrante del conduttore. Tra i tanti che gli affezionati telespettatori di Paolo Bonolis difficilmente possono dimenticare c'è Olimpia Madonia, una delle concorrenti che maggiormente hanno segnato gli ultimi anni del programma.

La concorrente si è fatta ricordare per la sua risata squillante e contagiosa, irrefrenabile, molto probabilmente frutto dell'emozione del momento. In tanti ricordano la sua partecipazione e la sua presentazione, quando le veniva difficile rispondere alle domande del conduttore perché in preda alla ridarella, che in breve ha contagiato lo studio diventando iconica.