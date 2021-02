Avvistato il principe Harry in autobus. Sta girando uno show a Los Angeles

Sua moglie Meghan Markle prima di sposarsi era un’attrice di grande successo e ora sembra che anche il principe Harry stia percorrendo la sua stessa strada. È stato infatti avvistato a Los Angeles su un autobus turistico a due piani, insieme al suo grande amico lo showman James Corden. Con lui Harry non stava semplicemente facendo un giro turistico della città, ma qualcosa di molto più divertente e in un certo senso rivoluzionario. Le immagini riprese da qualche passante hanno infatti mostrato che con i due c’era una troupe completa con ben tre telecamere che li riprendevano.

Una fonte ha poi rivelato che stavano girando una puntata di Carpool Karaole, che nel periodo di covid non poteva essere filmato all’interno di un auto per questioni di sicurezza. Per questo motivo è stato scelto un autobus. Questo programma in America è un vero e proprio cult a cui hanno partecipato grandi nomi del mondo dello spettacolo, da Lady Gaga a Madonna da Stevie Wonder ad Elton John. Ed ora con questa partecipazione il principe Harry è entrato a tutti gli effetti a far parte del mondo dello spettacolo a livello mondiale.

Durante le registrazioni che sono state fatte ad Hollywood, i due hanno parlato di molti argomenti tra cui la vita che il principe Harry e Meghan Markle stanno facendo attualmente in America. Nonostante la grande scorta di agenti della Polizia Harry si è comunque trovato molto a suo agio davanti alle telecamere. Forse perché con Corden c’è un’amicizia di lunga data. Il presentatore infatti è anche stato presente al matrimonio reale nel maggio del 2018.

Dopo la frattura con con la Casa Reale nel 2020 Harry e Meghan si sono stabiliti a Los Angeles e lì lontani dalle rigidità di corte si sono assicurati lucrosi accordi multimilionari con Netflix e Spotify. Hanno inoltre fatto volontariato per aiutare i malati di Covid-19 e lavorato alla loro fondazione Archewell. Di recente si sono trasferiti a Montecito una zona molto amata dalle star, in una villa da 14 milioni di dollari insieme al figlio Archie che ora ha 21 mesi. Sembra quindi improbabile un ritorno nel Regno Unito ora che anche la televisione oltre a Meghan si è interessata al principe Harry .