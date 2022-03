Bacio spinto a Uomini e Donne. Imbarazzo in studio: "Togliamo il collegamento"

Si è decisamente scaldato il clima nell'ultima puntata di Uomini e donne. Per una volta, però, a incendiare lo studio non è stata una lite, bensì un appassionato bacio che Ida e Alessandro si sono scambiati dietro le quinte dopo un duro confronto.

L'ultima puntata del programma di Canale 5 si era chiusa con la lite scoppiata tra lda Platano e Alessandro sulla natura della loro relazione. A complicare la situazione già tesa tra la dama e il cavaliere ci si era messo anche Armando, che aveva attaccato duramente Alessandro. Turbata dall'intera situazione, Ida aveva chiesto a Maria di potere uscire dallo studio. Ma Alessandro l'aveva seguita nel backstage per chiarire.

La puntata odierna di Uomini e donne si è riaperta con Alessandro e Ida nei camerini coinvolti in un serrato battibecco sulla natura della loro relazione. " Non svilire il nostro rapporto ", ha accusato Alessandro con Ida pronta a difendersi: "Sei tu che parli di conoscenza. Io sto con te, stiamo andando avanti, si parla di sentimenti e io voglio viverlo così ". La discussione si è accesa quando Alessandro ha accusato la Platano di non averlo difeso in studio dall'attacco di Armando. " Io voglio una donna al mio fianco nel bene e nel male ", ha tuonato il cavaliere, facendo capire di essersi infastidito dal suo silenzio di fronte all'attacco di Incarnato.