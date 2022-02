Uomini e Donne, la dura reazione della De Filippi: "Nessuno l'ha bloccata..."

L'ultima puntata di Uomini e Donne ha riservato amare sorprese per Matteo Ranieri. Il giovane tronista si è trovato di fronte alla scelta delle sue due corteggiatrici - Denise e Federica - di non venire in puntata e abbandonare il programma. La questione si è fatta più delicata, però, quando Maria De Filippi ha raccontato il retroscena legato all'addio di Denise, che ha accusato la redazione e la conduttrice di averla bloccata nel suo corteggiamento.

Quando Matteo si è seduto al centro dello studio per incontrare le due ragazze, Maria De Filippi ha spiegato cosa stava succedendo. La conduttrice ha ricordato come il tronista e Denise si fossero lasciati malamente nel corso dell'ultima puntata, quando la ragazza si era rifugiata dietro le quinte in difficoltà per un audio, che smascherava il suo interesse per Armando. Quest'ultimo infatti da settimane si era inserito nella frequentazione tra Denise e Matteo, creando non poche difficoltà al tronista.

A quel punto, Maria De Filippi ha chiarito: " Denise non viene più. Dice che la redazione ha architettato tutto perché lei aveva mandato a quel paese Armando e noi non abbiamo montato quel passaggio. Però noi quel passaggio non l'abbiamo e non abbiamo interesse nel non montarlo. L'audio non l'ho trovato ". Anche Incarnato ha confermato di non essere stato mai respinto da Denise, che invece ha accusato la De Filippi di volere bloccare il loro amore: " Secondo lei io bloccherei questo grande amore perché non ti farei andare nel dietro le quinte. Se ti ho bloccato nel tuo amore a me spiace. Ma io ho cercato di farti solo ragionare…Io non ce l'ho con Denise, se tu scegli l'una o l'altra va bene, basta tu sia felice" .

La corteggiatrice avrebbe ribadito la sua posizione anche sui social network - secondo quanto riferito da Armando - sostenendo che la redazione di Uomini e Donne avrebbe architettato tutto per screditarla e spingere Matteo verso Federica. Prima di proseguire, Armando non ha perso l'occasione di fare notare a Ranieri di avergli quasi fatto un favore con Denise. Il fatto che la ragazza non si sia presentata in studio ha alimentato, però, i dubbi di Matteo sulle sue reali intenzioni. Ma poi il tronista si è trovato di fronte all'ennesima doccia fredda, quando Maria gli ha annunciato che neanche Federica era presente in studio. La delusione sul volto di Matteo è stata evidente e la conduttrice ha invitato il tronista a riflettere sul suo reale interessamento per le due giovani.