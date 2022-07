Baglioni e Bocelli, duetto al "Teatro"

Ormai è un appuntamento abituale, uno dei pochi capaci di mescolare il fascino del luogo (Lajatico, provincia di Pisa) con la libertà del repertorio e dell'improvvisazione. Per capirci al «Teatro del Silenzio» arrivano artisti che per una sera sono liberi di inventare e di suonare/interpretare/recitare ciò che vogliono come vogliono.

L'idea è di Andrea Bocelli che è nato proprio qui a Lajatico e che ogni anno raccoglie un cast trasversale e capace di regalare un concerto unico, irripetibile. Oltre tutto, questa volta il «Teatro del Silenzio» è inserito nelle «Celebrity Adventures», le tre serate esclusive, che, dopo ieri sera, anche il 30 luglio e il primo agosto mescolano arte e solidarietà.

L'obiettivo dell'evento è proprio raccogliere fondi per i progetti benefici promossi dalla Andrea Bocelli Foundation, che destinerà i proventi a progetti educativi in Italia e ad Haiti nell'ambito del programma di intervento «Break the Barriers», in linea con la «mission» della Fondazione che, sia detto per inciso, è tra le poche che lavorano tutto l'anno con grande dispiego di personale e di impegno. E così per queste tre serate benefiche sono stati «convocati» Michael Bolton, Vanessa Hudgens, Nathalie Emmanuel, Paul Anka, David Garrett e soprattutto Claudio Baglioni. La sua presenza è stata senza dubbio il punto forte di questa edizione, se non altro per il duetto previsto con Bocelli in Con tutto l'amore che posso. Due artisti e due pianoforti. Due voci diverse. Un duetto difficile da rivedere. Claudio Baglioni ha anche cantato da solo Mille giorni di me e di te e Avrai giusto dopo un altro incontro inedito: Andrea Bocelli e il figlio Matteo in Invano Alvaro tratto da La forza del destino di Giuseppe Verdi, messo in scaletta nella prima parte tra Farandole dall'Arlésienne di Bizet e Brindisi della Traviata.