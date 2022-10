"Me l'ha giurata", "Palese incompatibilità". Scontro tra Lucarelli e Codacons

Nuovo fronte aperto per il Codacons, che nelle ultime ore ha sollevato una questione di opportunità per la partecipazione di Lorenzo Biagiarelli alla trasmissione Ballando con le stelle. Il motivo sta nel fatto che la sua fidanzata, Selvaggia Lucarelli, è uno dei giurati di quello stesso programma e secondo l'associazione dei consumatori presieduta da Carlo Rienzi, questo rappresenta un conflitto di interessi. Diversa l'opinione della Lucarelli, che dai social ha avanzato l'ipotesi che la denuncia del Codacons non sia altro che una rappresaglia nei suoi confronti. Ipotesi che è stata immediatamente rimandata al mittente dall'associazione.

Mentre da una parte il Codacons chiede che la Rai verifichi la fattispecie, perché " è evidente che la presenza come concorrente di un soggetto legato sentimentalmente a un giudice possa totalmente alterare il giudizio sulle esibizioni ". Una richiesta che nasce alla luce del fatto che Ballando con le stelle ha un televoto aperto al pubblico. " Nel caso specifico i voti espressi dalla Lucarelli, della cui buona fede siamo pienamente convinti, potrebbero tuttavia alterare l'esito della gara e le classifiche finali, vanificando gli sforzi dei telespettatori che da casa votano i propri ballerini preferiti ", ha sottolineato il Codacons, che ora chiede la sospensione di Selvaggia Lucarelli o del fidanzato dalla gara. In alternativa, si chiede che vengano studiate " misure in grado di garantire che i voti della Lucarelli per il suo fidanzato non incidano sulla classifica finale ".

Davanti a questo appunto, Selvaggia Lucarelli è insorta adducendo una possibile ritorsione del Codacons nei suoi confronti: " Il presidente del Codacons me l'ha giurata perché due anni fa ho difeso pubblicamente Fedez per le querele pretestuose dell'associazione contro di lui. Quindi, per non smentirsi, il presidente ha iniziato con me ". Ma questa replica non è stata accettata dal Codacons, che ha portato elementi giuridici per supportare la sua causa: " Per evitare di spiegare come possa rimanere in stato di palese incompatibilità (giudice a Ballando con le stelle e fidanzata del giudicato) cerca di trovare scuse e parla di fantasiose ritorsioni del Codacons ".