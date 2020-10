Ballando con le Stelle, Vittoria Schisano in lacrime in diretta: "Mi dicevano fr****"

Lacrime e rabbia sulla pista di Ballando con le Stelle. Nell'ultima diretta dello show di Milly Carlucci Vittoria Schisano si è lasciata andare alle emozioni durante un'accesa discussione con i giudici. L'attrice napoletana al termine della sua esibizione con il maestro Marco De Angelis si è presentata davanti alla giuria per ascoltare il giudizio, ma la discussione si è concentrata sul suo passato, scatenando la sua reazione emotiva.

Ospite fisso della quarta edizione di Matrix Chiambretti, protagonista del film "Nati 2 volte" e della soap opera di Rai 3 "Un posto al Sole", Vittoria Schisano è approdata a Ballando con le Stelle con un passato difficile e doloroso, raccontato più volte nel corso del programma del sabato sera di Rai Uno. Una ferita ancora aperta che, nel corso dell'ultima diretta, l'ha portata a scontrarsi con tre giudici.

Durante la clip di presentazione dell'esibizione Vittoria Schisano è tornata a parlare del suo percorso di transizione compiuto anni fa. Un nuovo salto nel passato - di cui l'attrice aveva già parlato nelle prime puntate - che ha "indispettito" alcuni giudici, che l'hanno invitata ad andare avanti e concentrarsi sul ballo e sul presente. Tra tutti Selvaggia Lucarelli, che ha provato a spronare la Schisano: " Vedo sempre le stesse cose, che ci parli di quando eri bambina, del tuo cambiamento. Facci vedere altro. Normalizziamo quel mondo. Andiamo avanti ".

Le parole della Lucarelli, però, non hanno sortito l'effetto desiderato, scatenando una reazione inattesa in Vittoria Schisano, che è scoppiata in lacrime: " Si normalizza parlandone. Cosa devo dirti che sono figa? Sono bella? Per tutta la vita mi hanno detto chi dove essere. Ero Giuseppe, oggi Vittoria e sto imparando a essere una donna. Cosa devo dire? Da bambina mi dicevano "frocio". Non è facile essere qui. Mi sento responsabile di altre persone, io sono qui anche per altre persone che ancora vivono un momento difficile. Rappresento un'intera comunità ".

I toni si sono inevitabilmente accesi e mentre Vittoria Schisano veniva consolata dal suo insegnante di ballo a mettere fine alla discussione ci ha pensato la padrona di casa, Milly Carlucci, che invitato i giudici ad alzare le palette per le votazioni di rito.