Barbieri chiusi anche per Ronaldo: è Georgina a occuparsi dei suoi capelli

" Eh Giovanni, neanche io vado dal barbiere ", con questa frase di un video pubblicato per errore, Sergio Mattarella ha incarnato l'essenza degli italiani in quarantena. Un video che è rimasto online pochi minuti ma che è immediatamente rimbalzato sui social, diventando virale in pochissimi minuti. Se ne è parlato per interi giorni nel Paese e in tanti si sono rivisti nelle sue parole, che lo hanno spogliato per qualche minuto del suo ruolo istituzionale. Seguendo la scia di Sergio Mattarella, tanti volti noti si sono mostrati in queste ore alle prese con il taglio fai-da-te, messo in atto da sorelle, compagne o mogli che si sono improvvisate parruchiere per un giorno e, tra loro, c'è anche Cristiano Ronaldo.

Il campione della Juventus si trova a Madeira, dove è volato poco prima che l'Italia chiudesse tutto. Il giocatore aveva ricevuto una riserva speciale da parte della sua squadra per raggiungere sua madre, che aveva avuto un brutto malore. Pochi giorni dopo nella Juventus si è registrato il primo caso di coronavirus, con la positività di Daniele Rugani e da lì è partito il contagio a catena per altri giocatori del club torinese e della serie A. Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez e i loro bambini non sembra siano stati contagiati. Il calciatore portoghese non è l'unico ad essere tornato nel suo Paese ma molti suoi compagni hanno potuto lasciare l'Italia solo dopo aver terminato l'isolamento fiduciario per essere venuti a contatto con Daniele Rugani. Per altro, anche la compagna di Daniele Rugani ha contatto il coronavirus. Michela Persico si trova nei primi mesi di gravidanza e ha dato in questi giorni la notizia della dolce attesa, rivelando la sua paura.

Dal loro isolamento di Madeira, invece, Cristiano Ronaldo e la sua famiglia cercano di non farsi travolgere dalla preoccupazione e di trovare una nuova normalità. Ecco che, quindi, Georgina Rodriguez si è improvvisata parrucchiera per il suo bello. Macchinetta in mano, Georgina aggiusta il taglio di Cristiano Ronaldo, che nell'ultimo periodo ha deciso di far crescere un lungo ciuffo che tiene raccolto con un cipollotto. Ronaldo sembra fidarsi della sua fidanzata, nonostante lui abbia dimostrato di tenere particolarmente al suo hair-style, sempre impeccabile. Avrà fatto un bel lavoro Georgina? Cristiano Ronaldo sembra soddisfatto, sicuramente più del fratello di Diletta Leotta, che non ha avuto molta fortuna e ha subito un taglio molto più corto di quello che avrebbe voluto.