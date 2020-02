Beatrice di York verso le nozze, la regina ufficializza la data e le fa due regali

E’ ufficiale: Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi si sposeranno venerdì 29 maggio. Dopo i rumors dei giorni scorsi - che avevano anticipato la data di nozze – la regina Elisabetta II ha fatto il suo annuncio ufficiale. Le nozze si faranno tra quattro mesi. La conferma è arrivata da palazzo poche ore fa, con un annuncio reale pubblicato a mezzo social su tutti i profili della regina e attraverso i corrispondenti reali delle testate britanniche.

Da settimane sul matrimonio di Beatrice di York si è detto tutto e il contrario di tutto. Le vicende personali del principe Andrea sembravano aver messo in cattiva luce anche la figlia Beatrice con il conseguente "declassamento" del suo matrimonio. In realtà le cose non sembrano esser andate proprio così. La regina Elisabetta II ha benedetto il matrimonio tra Beatrice e l’imprenditore italiano, ufficializzando la data: " Il matrimonio della Principessa Beatrice di York e di Edoardo Mapelli Mozzi si svolgerà venerdì 29 maggio 2020. La coppia si è fidanzata in Italia a settembre 2019 ". Non solo, sua Maestà ha fatto non uno ma ben due regali speciali alla coppia di futuri sposi.

La regina, infatti, ha gentilmente concesso il permesso che la cerimonia si svolga presso "The Chapel Royal", la cappella che si trova a St. James Palace, nel cuore di Londra. La stessa che venne utilizzata da William e Kate per il battesimo del principe George e dove Meghan Markle ricevette i sacramenti del battesimo anglicano prima delle nozze con il principe Harry. Nell’annuncio ufficiale di sua Maestà, però, si scopre anche un altro dettaglio del prossimo matrimonio reale, il luogo del ricevimento. Beatrice di York, nona in linea di successione al trono, avrà il suo ricevimento privato di nozze negli splendidi giardini di Buckingham Palace. Una grande concessione, quest’ultima, visto che gli ultimi a celebrare il ricevimento nel palazzo reale per eccellenza furono il principe William e Kate Middleton nel giorno delle loro nozze nel 2011. Ora c'è da chiedersi: il principe Harry e Meghan Markle saranno invitati?