Belen e Stefano, due cuori e una villa da 4000 mila euro a settimana

Due cuore e una capanna? Macché, meglio due cuori e una villa da quattromila euro a settimana. L'amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è tornato così forte che una capanna non poteva certo contenerlo. La coppia ha così optato per un magnifico podere nella campagna emialiana - Ca' Pellicciano - per trascorrere un romantico weekend insieme al figlio Santiago e alla piccola Luna Mari, che la showgirl ha avuto dalla breve relazione con Antonino Spinalbese. Quattro camere da letto, cinque bagni, una salone da ricevimento, una piscina oltre a mille metri quadri di rigoglioso giardino sono stati sufficienti a Belen e Stefano per fare le prove per una nuova convivenza a quattro. Basta mettere mano al portafoglio. O forse no?!

Estate che vai, gossip che trovi. L'ultimo riguarda Mahmood e Blanco. Secondo Today tra i due cantanti ci sarebbe del "gelo". In occasione dell'ultimo evento televisivo - il Radio Zeta Future Hits Live - Mahmood e Blanco si sono esibiti sul palco con la loro "Brividi", ma lontano dal pubblico e dalle telecamere non si sarebbero proprio calcolati. " Sarebbero stati avvistati a 'distanza di sicurezza' nell'area hospitality. Sono arrivati nel backstage a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro ma senza incrociarsi. O forse senza volersi incrociare ", riporta il sito. Eppure a Sanremo e all'Eurovision i due andavano d'amore e d'accordo. L'estate gioca brutti scherzi!