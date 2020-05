Cosa succede fra Belen e Stefano? "Più siamo lontani e meglio è"

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano star attraversando un nuovo momento di crisi nella loro relazione: o almeno questa è la sensazione che i due hanno dato ai molti che seguono la loro vita sentimentale e che sono stati messi in allarme da un presunto allontanamento tra i due. Allontanamento che è stato spiegato come dovuto a delle necessità lavorative, ma nei quali i molti follower che seguono i due sui social network hanno visto la prova della fine della storia.

A fare chiarezza però sulla vicenda e, in generale, sulla sua situazione sentimentale è proprio Belen Rodriguez, che ha rilasciato una dichiarazione al settimanale Chi riportata dal quotidiano Libero. Durante l'intervista Belen ha voluto rassicurare tutti riguardo il fatto che non c'è nessuna crisi all'orizzonte con il suo compagno. La showgirl, infatti, ha spiegato: "Io e Stefano siamo sempre stati così, più tempo passiamo da soli e meglio stiamo".

Nello spiegare il motivo per cui l'allontanamento e una temporanea separazione faccia al caso loro, rappresentando quasi un bisogno per far sopravvivere la relazione, Belen ha detto: " Il mondo ci condiziona, ci carica di pesi che scarichiamo quando siamo a casa, perdendoci le cose fondamentali".

La situazione, dunque, non sembra essere così preoccupante come in molti erano già pronti a scommettere. La possibile crisi tra una delle coppie più in vista dello show business italiano è stata così smentita dalla diretta interessata, che si è presa del tempo anche per spiegare che la quarantena con Stefano De Martino e il figlio Santiago è andata altrettanto bene. Questo perché la coppia può fare affidamento sull'aiuto di mamma Rodriguez, che abita molto vicino alla figlia e al genero e che quindi può andare in aiuto alla coppia quando Belen e Stefano sentono il bisogno di ritagliarsi dei momenti per se stessi. Quando in casa Rodriguez-De Martino c'è bisogno di privacy, Belen può chiamare sua madre e " lasciarle Santiago per qualche ora e avere momenti nostri. A me piacerebbe un altro figlio, ma credo che ci stia pensando anche Cecilia".

