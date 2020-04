La mamma di Belen insinua un sospetto: la Rodriguez è incinta?

In tanti sono in attesa che Belen Rodriguez e Stefano De Martino annuncino la seconda gravidanza, ma una delle ultime foto pubblicate dalla mamma della showgirl argentina ha insinuato un dubbio.

Veronica Cozzani, infatti, ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto che ritrae la figlia con il pancione. “ Fu questo l’uovo con la sorpresa migliore ”, ha scritto lei a corredo di quella foto scattata durante la gravidanza di Santiago. I rumors in rete, quindi, hanno iniziato a circolare velocemente e quel post condiviso dalla signora Cozzani ha iniziato a far pensare che la famiglia fosse pronta a dare una lieta notizia.

Belen e Stefano hanno più volte ammesso di desiderare il secondo figlio. Dopo sette anni dalla nascita del primogenito Santiago e la riappacificazione, la coppie vorrebbe ampliare la famiglia. “ Sì, Stefano e io lavoriamo per un altro figlio – ha ammesso qualche tempo fa la Rodriguez in una intervista - . Abbiamo la fortuna che mia mamma abita nel nostro stesso palazzo, e quindi possiamo lasciare Santiago per qualche ora e avere dei momenti nostri. Ad esempio Stefano mi ha fatto recapitare un mazzo di rose rosse e mi ha preparato la colazione ”.

Il desiderio di un secondo bambino, dunque, è stato ampiamente palesato dai due e la foto pubblicata da Veronica Cozzani ha alimentato il gossip a riguardo. “Ciao Veronica...con questa foto vuoi dare una novità?”, ha chiesto una fan curiosa, ma la madre di Belen si è vista costretta a rispondere per evitare di diffondere una notizia falsa. “ No! Per niente ”, ha replicato lei spegnendo, così, i sogni di tutti coloro che sperano in un secondo figlio per la Rodriguez e De Martino.

I due, al momento, si stanno godendo il periodo di quarantena cercando di stare il più possibile lontani dal mondo esterno che, come ammesso, ha spesso influenzato la loro vita privata e professionale. “ Più tempo passiamo da soli e meglio stiamo, perché il mondo ci condiziona, lo abbiamo capito tutti in questa quarantena – ha spiegato Belen - , ci carica di pesi che scarichiamo quando siamo a casa, perdendoci le cose fondamentali. E poi proveniamo da famiglie molto unite e per noi la felicità, come la difficoltà, dev’essere condivisa ”.

Chissà, quindi, se sarà questo periodo di chiusura forzata a regalare un nuovo figlio alla coppia. I due, tuttavia, non sono gli unici ad avere maturato l’idea: pare che anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser abbiano le stesse intenzioni.