Belen Rodriguez in quarantena e quello scatto hot che non piace: "Sembra una bara"

Belen Rodriguez è rimasta a Milano per questa quarantena, che sta trascorrendo insieme a Stefano De Martino e a Santiago. La showgirl argentina è stata una delle prime a esprimere tutta la sua preoccupazione per la pandemia di coronavirus. Reclusa in famiglia nel loro appartamento milanese, Belen Rodriguez si sta dedicando anima e corpo ai suoi amori più grandi ma non dimentica il lavoro e i social.

La showgirl argentina ha scritto un libro in questo mese di chiusura in casa, approfittando del tanto tempo a disposizione, che però viene dedicato da Belen soprattutto a Santiago. La modella ha condiviso sui social numerosi video insieme al bambino, in momenti di gioco e di svago. Solo pochi giorni fa, Belen Rodriguez ha costruito un peluche per il suo bambino, che sembra aver gradito tantissimo il lavoro di sua madre. Tuttavia, Belen Rodriguez non è solo una mamma e una moglie amorevole, come dimostrano le parole d'amore e i gesti d'affetto e passione nei confronti di Stefano De Martino. La showgirl argentina è anche, e soprattutto, una donna con una grandissima carica sensuale ed erotica e non smette mai di sottolinearlo, com'è giusto che sia. Su Instagram, Belen Rodriguez ha milioni di seguaci che non aspettano altro che vedere foto sexy dell'argentina, che non di rado li accontenta con scatti capaci di raccogliere, di volta in volta, centinaia di migliaia di like.

L'ultima fotografia postata dalla donna sul suo profilo la ritrae nella vasca da bagna, vestita. Uno scatto inusuale, decisamente seducente, che ha scatenato i commenti e i cuoricini da parte dei seguaci. Abito bianco, collant neri e tacchi a spillo, Belen si è fatta ritrarre all'interno della vasca nel bagno della sua casa, elegantemente rivestito con eleganti pannelli di marmo. Tuttavia, nonostante la bellezza della composizione e la bellezza di Belen Rodriguez, c'è chi non ha gradito lo scatto della showgirl argentina. Tra chi ha criticato le scarpe all'interno delle scarpe e chi la tipologia di scatto, c'è anche chi ha fatto un appunto sulla tipologia di immagine e sulla sua resa. " Bellissima perfetta però un po' strana la foto non tu la scenografia sembra quasi come una bara ", ha scritto una follower, alla quale la presenza del marmo tutt'intorno a Belen ha probabilmente dato una percezione lugubre. I commenti negativi sono però una minoranza rispetto a quelli di tantissimi uomini e di donne che hanno apprezzato in toto il post.