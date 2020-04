La quarantena di Belen: "Ho scritto un libro..."

In un videomessaggio registrato da casa per il pubblico di Verissimo, Belen Rodriguez ha rivelato alcuni dettagli dei giorni della sua quarantena vissuta insieme al marito Stefano De Martino e al loro figlio, Santiago.

"La quarantena è dura, è stata ed è ancora dura, perché non è finita- ha così esordito nel suo ultimo intervento, senza lesinare commenti sull'emergenza Covid-19 che il mondo intero sta fronteggiando-. Credo che ci porteremo gli strascichi di questo momento complicato per molto tempo". E parlando a cuore aperto al pubblico del Belpaese, che l'ha resa celebre e a cui deve il suo successo, non ha nascosto che sta cercando di tenere alto il morale distogliendo l'attenzione dagli effetti negativi della pandemia di coronavirus, che continua a mietere vittime in Italia così come nel resto del mondo. "Io sto cercando di passarla nel migliore dei modi. Anzitutto mi sento molto fortunata perché sono con la mia famiglia- ha proseguito-. Ed ho sempre un pensiero per le persone sole e coloro che non hanno qualcuno che possa fargli compagnia e quindi mi sento fortunata. Sapete che poi i bambini rallegrano tutta la casa".

La showgirl argentina sta vivendo come un momento di preziosa riflessione il lockdown disposto per la prevenzione del Covid-19, così come lei stessa ha riportato nel suo videomessaggio destinato a Verissimo: "Secondo me, in fondo questo è un periodo che se ben utilizzato, levando tutti i grattacapi della situazione, intendo per chi si può permettere un po' di riflessione in tranquillità tra virgolette, può essere un momento di crescita, di riflessione, per farsi tante domande. Per capire e per capirci. Il mondo va sempre in fretta e noi non abbiamo mai abbastanza tempo per riflettere. E una riflessione va fatta, fa bene".