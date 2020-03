Stefano De Martino in quarantena con Belen Rodriguez: "Ora non puoi andartene, se si litiga..."

La pandemia di coronavirus continua a mietere vittime in tutto il mondo. Secondo i relativi dati riportati dall'ultimo bollettino fornito dalla Protezione civile e aggiornato alla data odierna 29 marzo, in Italia si sono registrati complessivamente 97.689 casi positivi di contagio e 10.779 morti. E il patogeno che il Belpaese sta combattendo mette a dura prova non solo il sistema sanitario nazionale, ma anche le coppie. Tuttavia, in un'intervista concessa a Tv, sorrisi e canzoni, Stefano De Martino ha fatto sapere che i giorni di quarantena vissuti in famiglia hanno consolidato il suo rapporto maturato con la consorte, Belen Rodriguez.

“Abbiamo sempre detto che la cosa più preziosa è il tempo. E ora ne abbiamo abbastanza -ha così esordito nel suo ultimo intervento-. Io adesso mi trovo a Milano con Belen e Santiago”. E, incalzato dalle domande della nota fonte, ha sottolineato con tono ironico che i litigi con la famosa moglie sono notevolmente diminuiti, da quando è stata messa in atto la misura preventiva della quarantena in Italia, al fine di contrastare la diffusione del Covid-19 : “Al momento questa convivenza coatta funziona. Ora non puoi aprire la porta per andartene quando si litiga, quindi siamo settati in un altro modo. Sono diminuite le piccole discussioni. Le liti sono in calo. Vediamo però quanto dura… Sono passati solo 15 giorni!”.

Parlando della sua famiglia, non ha inoltre lesinato parole sul figlio avuto dalla showgirl argentina, Santiago, che a suo dire starebbe reagendo in modo positivo alla quarantena: “Paradossalmente la condizione di mio figlio è meno complicata. Lui è un bambino molto felice. Questa quarantena vuol dire chiusura delle scuole. Si crea in casa un nuovo ecosistema, un nuovo mondo che ha i suoi equilibri. Lui studia a casa, fanno lezione tramite un’app. Abbiamo nuovi ritmi che prima non avevamo per via della vita frenetica. Questa è una cosa bella”.

E, a conclusione del suo ultimo intervento, ha infine rivelato che la trasmissione da lui condotta, Made in Sud, rimane per il momento sospesa per poi non nascondere di non amare molto rivedersi in video: “Riesco a vedere solo i difetti, ecco perché amo le dirette. Come è andato è andato. Quando c’è qualcosa di mio in replica, ho l’orecchio rivolto alla televisione, ma faccio altro”.

Belen Rodriguez e il ricordo custodito di Stefano De Martino

Sul suo profilo Instagram Belen Rodriguez ha dedicato un post al suo consorte De Martino, nella cui descrizione ha riportato per iscritto i ricordi custoditi nel cuore della serata in cui realizzò di essersi innamorata dell'ex allievo di Amici: "Quella sera me la ricordo come se fosse ieri... E da quella sera tu non sei mai uscito dai miei pensieri e mai ne uscirai".

Il nuovo post condiviso dalla showgirl argentina ha ottenuto oltre 197mila like in poco tempo su Instagram e sotto lo stesso non sono mancati i commenti del web. Tra cui, si legge un messaggio sibillino destinato alla Rodriguez dallo stesso De Martino, contenente delle emoticon a forma di cuore.