Belen Rodriguez in slip manda in tilt lo schermo

È la regina del gossip ma anche della provocazione. Parliamo di Belen Rodriguez, sebbene abbia dichiarato da tempo di aver messo la testa a posto – d’altronde, come sostengono in molti, è diventata una mamma, non mancano di tanto in tanto alcune chicche sul suo account di Instagram, seguito da quasi 10 milioni di followers.

Così, dopo alcuni scatti decisamente normali dove l’abbiamo vista volare a Disneyland con famiglia al seguito, Belen Rodriguez ha voluto osare con uno scatto hot andato live solo poche ore fa. Complice l’effetto ‘glitch’, vale a dire un filtro di Instagram che comporta la comparsa di alcune linee sulle immagini creando un effetto disturbato, la showgirl argentina ha mandato in tilt gli schermi di migliaia di utenti. Nel post in questione, Belen si mostra semplicemente in intimo, con solo uno slip e un cortissimo top color carne che lascia in primo piano i suoi addominali perfettamente scolpiti. Molto probabilmente, la Rodríguez stava provando dei vestiti – vista la quantità di indumenti buttati a terra ed altri lasciati su una poltrona alle sue spalle – quando, dopo essere rimasta completamente in mutande, è stata come assalita dall’improvvisa voglia di scattarsi un selfie.

Uno scatto immediatamente appetibile che, non appena in rete, ha scatenato i suoi ammiratori. Non c’è niente da fare. Complice il suo fisico mozzafiato, la foto di Belen Rodriguez è resa ancor più intrigante dall’effetto ‘slittamento’ che le dà come l’impressione di un imminente interruzione della trasmissione. Il risultato? Oltre 2 milioni di like e altrettanti commenti.

"Belen sei sempre oltre…" , "Bomba" , "Favolosa" , "Senza rivali" , "Mi sento male" , "Bella da paura" e "Stiamo veramente ignorando il fatto che è la donna più bella del mondo?!" è l’opinione condivisa da molti. Altri, invece, si appellano al corto circuito per eccesso di bontà. "Sul più bello lo schermo mi ha mollato" oppure "Che strano il mio display fa un difetto solo su quest’immagine… chiamerò l’assistenza" , sentenziano alcuni utenti con ironia. Altri ancora si interrogano su come faccia Belen a mantenersi così in forma. "Ma come fai a tenere questo fisico?!" , "Schianto! Ma come fai?!" e "Hai un fisico da urlo!” , si legge tra la miriade di commenti in fondo al post.

Insomma, c’è solo una cosa certa oltre alla bellezza disarmante di Belen Rodriguez. Se guardiamo bene, infatti, la mamma di Santiago mostra una pancia piatta super piatta. Al momento, quindi, non sembra decisamente incinta, nonostante le svariate soffiate trapelate dalle riviste e dai siti di gossip. A quanto pare il momento giusto non è ancora arrivato!

