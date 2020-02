Belen Rodriguez svela la sua canzone preferita di Sanremo 2020: "Viceversa"

Lo scorso mercoledì 5 febbraio, è stata trasmessa la seconda diretta del Festival di Sanremo. Il rinnovato evento dedicato alla musica italiana viene condotto per la prima volta, quest'anno, da Amadeus. E, stando ai dati Auditel, il secondo appuntamento di Sanremo 2020 ha registrato una media di 9 milioni 962mila telespettatori, pari al 53.3% di share. Un dato importante quest'ultimo, nonché il miglior risultato dopo quello raggiunto nel 1995. Quando il Festival condotto, a suo tempo, da Pippo Baudo raggiunse una media di share pari al 65,42%. Tra i telespettatori che hanno seguito la kermesse ligure, non è mancata Belen Rodriguez. La quale è rimasta colpita da una delle canzoni ammesse alla gara di Sanremo 2020. O almeno questo è stando a quanto emerge dalle ultime story, che lei ha condiviso su Instagram.

La showgirl originaria di Buenos Aires e classe 1984 partecipava al Festival di Sanremo condotto da Gianni Morandi, nel 2011, e in qualità di valletta insieme ad Elisabetta Canalis. E presenziò all'evento anche l'anno seguente. Proprio con la sua partecipazione a Sanremo 2012, fece parlare molto di sé, per aver mostrato un tatuaggio a forma di farfalla indossando un abito dallo spacco inguinale. L'abito indossato in quella circostanza da Belen Rodriguez e griffato Fausto Puglisi scatenò non poche polemiche.

E, tra le sue nuove Instagram story, la modella argentina è apparsa insieme ai suoi affetti più cari. In concomitanza della messa in onda della seconda serata del Festival, Belen ha, infatti, preso parte ad una cena organizzata in famiglia. E, cioé, insieme al marito, i genitori Guastavo e Veronica, i fratelli Jeremias e Cecilia e il piccolo Santiago, il primogenito di 7 anni avuto dall'unione con Stefano De Martino.

Belen Rodriguez a cena con i suoi cari