Bella Thorne svela il fidanzamento con Benji

Bella Thorne e Benjamin Mascolo presto sposi? È quello che ha sussurrato l'attrice attraverso il suo profilo Instagram, alludendo a un probabile fidanzamento ufficiale, con tanto di emoji dell'anello di diamanti. Nello scatto si può vedere il fidanzato mentre appoggia la mano sul ginocchio della giovane: i due sono comodamente adagiati su un taxi acquatico di Venezia. Nonostante la foto non sia recente, Bella vuole concentrare l'attenzione su un presunto evento molto romantico, che potrebbe aver luogo a breve.

Un annuncio che verrà rivelato nei prossimi giorni e che sembra estasiare la stessa giovane. La presenza delle emoji dell'anello di diamanti rimanda a una proposta di fidanzamento, o presunta tale, scatenando la curiosità e i commenti dei suoi ventidue milioni di follower.

Nonostante la coppia sia uscita allo scoperto solo la primaversa scorsa, appare molto affiatata e unita, tanto da trascorrere insieme vacanze, eventi ufficiali e il Natale casalingo con le famiglie. Lo stesso Benji ha parlato più volte di matrimonio e figli come parte integrante di un percorso di vita: un passaggio naturale che potrebbe concretizzarsi, ma senza fretta. Sebbene i due vivano una relazione abbastanza giovane, non perdono occasione per riconfermare il loro amore, riempiendo i rispettivi social di commenti affettuosi e di parole di elogio.

La loro è una storia di amore a distanza, condita da impegni e jet lag, ma i due sembrano decisi a proseguire insieme questo cammino trascorrendo tutto il loro tempo libero insieme. Alternandosi durante i viaggi così da vivere due settimane in territorio Usa e due in Italia, senza lasciarsi mai o quasi. Il resto passa in secondo piano, compresa la frequentazione tra Benji e il collega Fede, prima full time ora più contenuta, ma sempre forte e solida.

Dal loro primo incontro durante il Coachella non si sono più separati, anche se l'esordio della loro intesa è legato ad alcuni commenti scambiati via Instagram, con tanto di numero di telefono. Quella che poteva sembrare una frequentazione passeggera si è rivelata una storia d'amore forte e intensa, che ha fatto capitolare Benji, il quale ha così scoperto l'importanza delle parole "ti amo" e della fedeltà. Nonostante qualche avversità, i due sembrano pronti per il grande passo ufficiale. Come ha sottolineato anche il collega di gruppo Federico Rossi, che ha commentato la foto con un allusivo " marriage???"

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?