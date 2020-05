Benji & Fede si dividono: "Ma suoneremo all'Arena di Verona"

In effetti sono stati una delle storie più belle dell'ultimo pop italiano. E anche a loro separazione è «bella» nel senso che è sincera e consapevole. «La nostra è stata una storia di alti e bassi, in realtà più alti che bassi», dicono. Benjamin Mascolo e Federico Rossi si sono conosciuti grazie a Facebook nel 2013 e hanno firmato un contratto discografico. Così sono nati Benji & Fede. Avrebbero potuto essere un'altra semplice meteora del pop perché, sapete, gli ingredienti c'erano tutti. Due bei ragazzi. Testi perfetti per i coetanei. Grande e lungimirante macchina discografica alle spalle. In realtà loro sono stati ancora più bravi grazie a un pop vincente e a una serietà che, diciamolo, tanti pensano che non conti ma che, anche nella musica leggera, è sempre più decisiva. Insomma, dischi d'oro e concerti esauriti. «Nell'estate del 2017 ci siamo resi conto di che cosa eravamo diventati: il brano Tutto per una ragione, con il featuring di Annalisa, aveva raggiunto ogni fascia di pubblico e per noi è stato un segnale prezioso». Parlano entrambi da Modena, sono a poca distanza proprio mentre si stanno dividendo. Oggi esce il loro libro Naked (per Mondadori) che li mette letteralmente a nudo come recita il titolo. «L'anno scorso, diciamo intorno ad aprile, abbiamo deciso di scrivere i lati più nascosti della nostra storia e del nostro rapporto. Volevamo far scoprire il nostro lato più umano». Dopotutto, il bisogno di condivisione è uno dei segni di questo tempo. Però c'è un però. «Mentre scrivevamo il libro, ci siamo resi conto di aver bisogno di fare un cambio nelle nostre vite. Il progetto Benji&Fede aveva monopolizzato ogni istante della nostra vita. Troppo. E insopportabile». Così loro due, che rimangono amici e pure soci in alcuni progetti imprenditoriali, hanno deciso di chiudere questo capitolo della loro vita e di farlo il 3 maggio con un concerto all'Arena di Verona. Poi è andata come è andata, il concerto è stato annullato e l'ultima verità di Benjamin e Federico per ora si legge nelle quasi 160 pagine di Naked. Racconti. Riflessioni. Particolari inediti. Un senso generale di sincerità come raramente si trova in pubblicazioni di eroi adolescenziali. «Siamo entrati più in confidenza in questi mesi che in tutti gli anni della nostra collaborazione. Avremmo potuto continuare insieme per paura del futuro. Ma abbiamo deciso di non farlo». Quindi è un addio? «No - dicono insieme - non è un addio ma nemmeno un arrivederci. Se torneremo insieme, lo faremo per un progetto vero e sentito come lo sono stati tutti quelli che abbiamo fatto in questi anni». Quindi non c'entra neppure quanto sui social si legge con estenuante frequenza, ossia che tanto della separazione dipenda dalla fidanzata influencer di Fede, la Paola Di Benedetto che ha appena vinto il Grande Fratello Vip. È semplicemente (ma dolorosamente, soprattutto per le fan) l'evoluzione di un rapporto di lavoro e amicizia. Magari torneranno insieme. Magari non collaboreranno mai più. Ma il concerto dell'Arena di Verona si farà comunque, il prossimo anno: «Va fatto, è una promessa e noi ci saremo al cento per cento», confermano. Con una punta di malinconia.