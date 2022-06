"Il Bosforo è un fiume...": ennesima gaffe di Giulia De Lellis

Messa alle spalle la presunta crisi, Giulia De Lellis e Carlo Beretta si stanno regalando una romantica vacanza in barca in Turchia. La coppia si trova a Istanbul e l'influencer da 5 milioni di follower, già nota per le sue gaffe, ne ha fatta un'altra scatenando l'ironia del web. Giulia De Lellis, infatti, nella didascalia di una sua storia sembra convinta che lo stretto del Bosforo sia, in realtà, un fiume.

" Oggi vi portiamo un po’ con noi! Non so se lo sapete, ma Istanbul è la città più grande della Turchia, fa circa 20 milioni di abitanti ed è divisa in due parti: quella europea e quella asiatica perché c’è un fiume in mezzo che divide i due continenti. Il fiume che divide le due parti si chiama Bosforo ", si legge nella storia pubblicata da Giulia De Lellis che ha scatenato l'ilarità, ma anche le polemiche di chi la invita a informarsi meglio prima si dare informazioni fuorvianti, soprattutto alle sue follower più giovani.

Giulia De Lellis, proseguendo nella sua strampalata opera divulgatoria, ha aggiunto: " È quello che abbiamo attraversato ieri in barca, pieno di delfini e super trafficato. Circa 5 milioni di persone attraversano ogni giorno il fiume per andare a lavorare da una parte all’altra ". Impossibile immaginare che si sia trattato di un lapsus, dal momento che l'errore è stato ripetuto da parte dell'influencer. Il Bosforo, infatti, non è certamente un fiume ma è uno stretto braccio di mare, la cui profondità arriva fino a 120 metri. Poco male per Giulia De Lellis, che sembra ormai abituata a queste figure poco edificanti. Le storie, comunque, sono state prontamente eliminate dall'influencer, che ha preferito togliere ogni prova.

Non è certo per le informazioni geografiche o scientifiche che Giulia De Lellis negli anni ha conquistato l'affetto del pubblico, raggiungendo la considerevole quota di 5 milioni di follower. Nelle ultime settimane, i suoi seguaci sono stati in ansia per le sorti della sua relazione con Carlo Beretta, erede della storica famiglia di produttori di armi in Italia. Se crisi c'è stata, ormai è stata superata dai due, che si godono la vacanza in Turchia più innamorati che mai.