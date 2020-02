Bugo rompe il silenzio sulla squalifica da Sanremo: "Ora dovrò pagare delle penali"

Continua a tenere banco la querelle mediatica che vede tra loro contrapporsi, da giorni, gli ormai ex concorrenti di Sanremo 2020, Morgan e Bugo. Il duo era stato ammesso alla gara dei Big del Festival con il brano Sincero. Ma qualcosa è andato storto, nel corso della loro partecipazione all'evento ligure. Nella penultima serata della 70° edizione di Sanremo, com'è ormai risaputo, l'ex leader dei Bluvertigo ha intonato sul palco dei versi diversi rispetto al testo originale di Sincero. Che, alla fine, si sono rivelati dei rimproveri destinati all'altro membro del duo, Bugo. Nel nuovo testo, cioé, Morgan stigmatizza "la brutta figura" fatta alla terza serata del Festival, quella in cui il duo aveva eseguito la cover del brano Canzone per te di Sergio Endrigo. E non solo.

Perché, alludendo sempre a Bugo -nel nuovo testo scritto di suo pugno - l'artista milanese contesta "l'arroganza, la maleducazione e l'invidia" che - a suo dire- avrebbe dimostrato il compagno d'avventura nei suoi riguardi. Il testo cambiato del brano Sincero è diventato, in poco tempo, virale, in rete. E il video dell'inaspettata esibizione dello stesso figura da giorni alla prima posizione, tra le tendenze su YouTube. Ma, i versi di contestazione di Morgan hanno segnato nel profondo Bugo. O almeno, questo è quanto trapela dall'esclusiva intervista rilasciata da quest'ultimo a La stampa.

"Ero partito per l’avventura sanremese con una felicità assoluta -ha così esordito Bugo, nel suo intervento concesso alla nota fonte-. E l’avventura si è trasformata in un incubo. Morgan, poi, va ospite in programmi tv e spara a zero su di me. Spero che questa bufera passi presto, perché sono devastato".

Bugo e le conseguenze della sua squalifica da Sanremo 2020

In occasione della nuova intervista, Bugo non si è risparmiato nemmeno sulla discussa esibizione della cover di Endrigo, avvenuta in collaborazione con Morgan sul palco del Teatro Ariston: “Sono arrivato alla serata cover, senza aver mai provato. Come potevo cantare bene in quelle condizioni? Mi dispiace, perché io a Morgan volevo e continuo a volere bene”.